Аксенов пообещал выплаты мобилизованным в Крыму по 200 тыс. рублей

Мобилизованным жителям Крыма будут выплатят 200 тыс. рублей в качестве финансовой помощи его семье, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тыс. рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней», – написал Аксенов в Telegram.

Аксенов не сообщил, сколько человек будет мобилизовано в Крыму. По его словам, актуальная информация о частичной мобилизации будет публиковаться на портале регионального совета министров. Там также будут публиковаться ответы на вопросы, которые задают участники спецоперации, мобилизованные и члены их семей.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.