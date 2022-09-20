Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу присоединения ЛНР к России

|
20 сентября, вторник | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенатор: Референдумы упростят России защиту освобожденных территорий
Разделы
Правительства крупнейших стран Евросоюза оказались буквально зажаты между Сциллой и Харибдой – жгущими платежки за электричество и отопление гражданами и недовольными сторонниками борьбы с изменением климата.
Подробности...
Считать, что Италия является лояльной к России страной, было бы неверно. Разве что умеренно антироссийской. И так останется при любом исходе предстоящих там парламентских выборов – что при правых, что при левых правительствах.
Подробности...
По паритету цен один советский рубль равен 300–400 нынешним российским. Но справедливо считать 1 к 100. И – вы не поверите – в этом случае мы получаем советский курс 60–70 копеек за доллар. А 1000 советских рублей на сберкнижке превращается в 100 тысяч нынешними деньгами.
Подробности...
В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
Подробности...
В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
Подробности...
В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Пасечник подписал закон о референдуме по вопросу присоединения ЛНР к России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав России как субъекта, сообщил председатель народного совета республики Денис Мирошниченко. Референум пройдет с 23 по 27 сентября.
«Глава ЛНР подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России.
Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
В ЛНР обозначили сроки проведения референдума о вхождении в состав РФ
О дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня, заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в эфире телеканала «Россия 24».
«ОП обратилась с инициативой провести референдум, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы по организации референдума на территориях республики – от этого будем отталкиваться. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате проведения референдума пока рано», – цитирует РИА «Новости» Карякина.
Он подчеркнул, что опыт проведения референдума в 2014 году доказал, что «его можно провести в довольно жестких условиях». «Сегодня это то, что требует население. Это основной вопрос, который сегодня звучит на встречах с жителями ЛНР. Люди прекрасно понимают, что сегодня мы стоим на пороге великого события для нашей республики, и, конечно же, они воодушевлены тем, что в ближайшее время мы будем частью великой державы. При этом стоит отметить, что часть населения ЛНР уже является гражданами России», – отметил глава ОП ЛНР.
Ранее Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и пройдут успешно, люди примут на них решение быть с Россией.
В Госдуме объяснили желание ЛНР провести референдумы о присоединении к России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Политолог назвал референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России логичным процессом
|
|
«Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Жители Донбасса хотят прекратить ту гражданскую войну, которая непрерывно шла на их родине в течение последних восьми лет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик с призывом немедленно провести референдумы о присоединении к России.
«Проведение референдума о признании Луганской и Донецкой народных республик субъектами РФ – это логичный процесс. Ранее Россия признала независимость этих республик. Теперь решение о статусе этих регионов должны принять сами местные жители – другого пути просто не существует. Что касается освобожденных территорий, то их статус еще предстоит определить. В любом случае, установление окончательного статуса донбасских республик и освобожденных территорий станет залогом мира не только в этих регионах, но и во всей Украине», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам аналитика, в ЛНР препятствий для организации референдума вообще нет, так как территория этого региона полностью освобождена. «В Донецкой народной республике же могут возникнуть проблемы, так как в республике спецоперация еще не завершена», – напомнил он.
Собеседник подчеркнул: стремление жителей ЛНР И ДНР определить статус своих республик основывается, прежде всего, на желании людей жить в мире. «Люди хотят добиться гарантий своего будущего и будущего своих детей. Местные жители хотят прекратить ту гражданскую войну, которая происходила в Донбассе в течение последних восьми лет. А спецоперация России на Украине – это деятельная попытка силовым путем прекратить эту войну на территории не чужого нам государства», – заключил политолог.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету – парламенту Луганской народной республики с инициативой немедленно провести референдум о признании республики частью Российской Федерации. В Общественной палате заявили, что вхождение ЛНР в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики.
Киевские националисты перешли все красные линии, но провокации только сплотили народ ЛНР, укрепили его волю и веру, отмечается в обращении ОП. Общественники ЛНР также выразили уверенность, что жители республики полностью поддержат инициативу по референдуму о вхождении в состав России.
Чуть позже в этот же день аналогичное обращение к главе и парламенту Донецкой народной республики прозвучало от Общественной палаты ДНР. «Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил, – цитировал ТАСС заявление главы ОП Алексея Кофмана. – В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума».
Лучшей датой для проведения ДНР референдума о признании субъектом России будет 4 ноября, поделился мнением Кофман в эфире телеканала «Россия-24».
Референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью, в ближайшее время, предположил в комментарии ТАСС депутат Виктор Водолацкий – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР. «Избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа. Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – подчеркнул Водолацкий.
Вечером в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в телефонном разговоре с коллегой из ЛНР Пасечником обсудил обращения общественных палат и предложил синхронизировать дальнейшие действия двух республик. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале донецкого руководителя. Есть «предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – цитирует Пушилина ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ДНР и ЛНР решили синхронизировать действия по проведению референдумов о вхождении в РФ
|
|
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
«Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. [У меня есть] предложение объединить усилия администраций глав республик, аппаратов парламентов для того, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму», – сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Глава ДНР также предложил своему коллеге дать поручения силовым структурам для совместной проработки безопасности.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман отметил, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Общественная палата ДНР призвала провести референдум о вхождении в состав России
Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики (ДНР) обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил председатель палаты Алексей Кофман.
«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации. Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и Народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума», – цитирует ТАСС Кофмана.
Ранее Общественная палата Луганской народной республики (ЛНР) выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России.
ВСУ обстреляли два города в ЛНР из РСЗО HIMARS
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли города Сватово и Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 04.30 (совпадает с мск) по н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Кроме того, там сообщили, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. в 01.32 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
В России призвали руководство ОБСЕ не замалчивать трагедию в Донецке
Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ призвало руководство организации не замалчивать преступления ВСУ в Донецке, а именно гибель детей после обстрела ВСУ автобусной остановки.
«В сегодняшнем прицельном обстреле киевским режимом автобусной остановки в Донецке погибли дети. Требуем реакции от руководства ОБСЕ, хватит стыдливо замалчивать преступления украинских формирований!» – говорится в обращении в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ.
Ранее Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек.
До этого власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением.
Напомним, на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка на транспортной остановке в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.
В Госдуме назвали сроки референдума о вхождении ЛНР в состав России
Референдум о признании Луганской народной республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, избирательная система республики готова, заявил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий.
«Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее время отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», – цитирует ТАСС Водолацкого.
По его словам, избирательная система и все, что связано с проведением референдума, в ЛНР были готовы на 100% в конце августа.
«Система готова полностью. Можно назначать дату референдума, и люди массово придут на избирательные участки», – отметил депутат.
Ранее в ДНР назвали 4 ноября желаемой датой проведения референдума о вхождении в состав России.
Напомним, Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин заявил, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
Позже ОП ДНР также обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Губернатор Севастополя призвал провести референдумы в Донбассе как можно быстрее
Референдумы о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области должны пройти как можно быстрее, выразил мнение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет – тем лучше. Люди и так ждали этого больше восьми лет. У укрорежима сейчас истерика, они пытаются запугать жителей Донбасса и освобожденных территорий, но это все бессмысленно. Люди просто хотят жить в мире. А Украина убивает людей ежедневно, каждый день демонстрируя людям, что давно отреклась от них. Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы – один народ!» – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
В свою очередь замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
Как считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях Украины.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Тем временем посол республики в России Родион Мирошник заявил, Луганская народная республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ.
Депутат: ЛНР и ДНР видят в составе России спасение от агрессивных действий НАТО
|
|
«Усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в ДНР, ЛНР и Херсонской области призвали к проведению референдумов о вхождении в состав России.
«И в Донецкой и Луганской народных республиках, и в Херсоне, и на освобожденных территориях Запорожской области люди и раньше требовали проведения референдумов о вхождении в состав России. Сейчас – при возрастающей фактической агрессии НАТО против освобожденных территорий, после эскалации обстановки в Харьковской области – число желающих жить в составе РФ только возросло», – сказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.
Собеседник напомнил, что еще несколько недель назад число сторонников референдума о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях, согласно социологическим опросам, было равно примерно 77%. «Сейчас этот показатель перевалил за 80% на фоне агрессивных действий НАТО, которое по сути воюет против России в ходе спецоперации. Люди требуют от администраций, чтобы референдумы проводились как можно скорее, потому что только в составе России они будут чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул парламентарий.
В понедельник Общественная палата ЛНР выступила с обращением к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. С аналогичной просьбой к руководителю и парламенту ДНР обратилась и донецкая ОП. «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс – это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам», – сказал глава ОП ДНР Александр Кофман.
«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой – в РФ», – цитировал сайт ОП ЛНР зампреда палаты Лину Волкову.
Жители Херсонской области также хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. «Жители Херсонской области боятся, что Россия уйдет, люди хотят уверенности в том, что их не оставят... Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Общественная палата России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил в Telegram-канале палаты Максим Григорьев, глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Добавим, что 27 августа первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко констатировал: «По Донецкой Народной Республике и по Луганской социология, которую мы получали на этой неделе, – 91-92% опрошенных говорят, что проголосуют за присоединение к России». «На территории Херсона и Запорожья сейчас это примерно 75-77%», – передавал ТАСС слова Кириенко.
В ЛНР захотели получить реакцию России на просьбу ОП республики о референдуме
Луганская Народная Республика (ЛНР) ждет реакции России на просьбу Общественной палаты республики к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом РФ, заявил посол республики в России Родион Мирошник.
«Для нас это крайне важно, мы хотим получить обратную реакцию, каким образом будет она озвучена и какие встречные действия последуют со стороны России. И исходя из этого можно будет уже говорить о процедуре [проведения референдума], то есть что нам необходимо сделать для того, чтобы республики Донбасса из статуса независимых стали республиками внутри Российской Федерации», – приводит ТАСС слова Мирошника, которые посол республики в России сказал в эфире телеканала «Соловьев Live».
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин выразил мнение, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Жители Херсонской области тоже хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
В Крыму предложили Донбассу помощь с проведением референдумов о воссоединении с Россией
|
|
Власти Крыма готовы поделиться кадрами или организовать печать бюллетеней для референдума о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик с Россией, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.
«Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. Побольше, чем у Шотландии и Каталонии вместе взятых. Поэтому любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», – приводит слова Константинова ТАСС.
По словам председателя парламента Крыма, луганчане и дончане были с полуостровом все 22 года в составе независимой Украины. «Мы вместе с ними категорически не согласились признать государственный переворот в Киеве и следующие восемь лет активно взаимодействовали. Потому их путь в Россию мы готовы облегчить любым доступным нам способом. Если понадобится – отпечатаем и бюллетени. Но мне думается, с этим наши братья сами справятся. Они еще не с таким справляются. И давно уже завоевали свое право на политический выбор. А каким он будет, у меня никаких сомнений нет и быть не может. В народных республиках есть авторитетные лидеры, а вокруг них – опытные, проверенные в экстремальных условиях команды. Есть давно созревшее для политического выбора общество. А это – гарантия успеха», – добавил Константинов.
Напомним, в понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин выразил мнение, что о дате проведения референдума о признании региона субъектом Российской Федерации говорить пока рано, это вопрос не одного дня.
В тот же день Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету (парламенту) ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России. Председатель ОП ДНР Александр Кофман выразил мнение, что лучшей датой для проведения в республике референдума будет 4 ноября.
Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником обращения Общественных палат ДНР и ЛНР о вхождении в состав России и необходимость синхронизации дальнейших действий.
Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий выразил мнение, что референдум о признании Луганской народной республики субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время.
Жители Херсонской области тоже хотят как можно скорее получить гарантии вхождения региона в состав России, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Голосование о вхождении в состав России нужно провести не только в ЛНР, но и в ДНР, и на освобожденных территориях, поделилась мнением сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что усилившаяся агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе спецоперации территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
В России готовы обеспечить наблюдение за референдумом в ЛНР
Общественная палата (ОП) России готова обеспечить общественный контроль в случае проведения голосования о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России, заявил председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Вопрос проведения референдума абсолютно назрел, и как бы ни пытались этому помешать, как бы ни пытались терроризировать население ЛНР, я думаю, он обязательно состоится, и надо будет уважать этот выбор. Мы со своей стороны, ОП РФ, общественные палаты наших регионов, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить полную прозрачность и общественный контроль за этим референдумом», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.
Григорьев отметил, что ОП России полностью поддерживает призыв Общественной палаты ЛНР.
Напомним, Общественные палаты ЛНР и ДНР призвали провести референдум о вхождении в состав России.
Власти Донецка назвали удар по Куйбышевскому району военным преступлением
Удар со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка был нанесен преднамеренно и является военным преступлением, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире Первого канала.
«Сознательно и преднамеренно со стороны украинских карателей произведен обстрел по мирным жителям – для того, чтобы унести как можно больше человеческих жизней. Это преступление <...>. Мы все хотим, чтобы они ответили», – передает ТАСС слова мэра Донецка.
Кулемзин отметил, что центр Куйбышевского района, по которому был нанесен удар, является оживленным местом, где расположена различная гражданская инфраструктура.
Как уточняет Донецкое агентство новостей (ДАН), два украинских снаряда попали в остановку и магазин в районе площади Бакинских комиссаров. ДАН сообщает также со ссылкой на источник в районной администрации, что снаряды взорвались и в районе улицы Васнецова. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них двое детей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее в понедельник Кулемзин сообщил, что на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.
В возникшем из-за обстрела пожаре на рынке «Сокол» в Донецке погибли три продавца
Три продавца погибли на рынке «Сокол» в Кировском районе Донецка, где из-за обстрела произошел пожар, сообщает первый республиканский телеканал.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела украинскими войсками Кировского района начался пожар в торговых рядах на рынке «Сокол».
«На рынке «Сокол» на Текстильщике в Донецке погибли три продавца», – говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
По данным МЧС ДНР, по прибытии на место установили горение двух контейнеров. Как отмечает ведомство, в 13.13 (совпадает с мск) пожар ликвидировали.
Ранее в понедельник руководитель городской администрации Алексей Кулемзин сообщил, что на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек.
СК начал расследование обстрела Куйбышевского района в Донецке
Следственный комитет России приступил к расследованию обстрела со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, во время которого погибли 13 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Следователи России будут фиксировать новые преступления украинских силовиков в Мелитополе и населенном пункте Минеральное в ДНР, в результате которых ранения получили три человека. Также будут расследоваться артиллерийские обстрелы Донецкой исправительной колонии, где был ранен один из осужденных.
Ранее сообщалось, что удар со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка был нанесен преднамеренно и является военным преступлением, заявил мэр города.
Как уточняет Донецкое агентство новостей (ДАН), два украинских снаряда попали в остановку и магазин в районе площади Бакинских комиссаров. По предварительным данным, погибли 13 человек, среди них двое детей, восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
|
|