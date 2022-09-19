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Гутерреш оценил вероятность скорых переговоров Путина и Зеленского
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До прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеко, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Гутерреш указал на необходимость «создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом». Однако, по его словам, «если рассуждать реалистично, мы все еще далеки от этой возможности». Генсек сказал, что, «вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами». При этом Гутерреш выразил готовность оказать «добрые услуги» для содействия переговорам, но их проведение зависит от пожеланий Путина и Зеленского, передает РИА «Новости».
Генсек ООН считает, что сейчас шансы на достижение мирной договоренности между Россией и Украиной минимальны, так как «обе стороны по-прежнему привержены» своим целям. Как указал Гутерреш, Путин «заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты», а Зеленский «намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России». «Так что это очевидно – мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться», – сказал генсек ООН.
Напомним, Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
Россия собралась требовать арбитража против США
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Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
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Поведение Киева в СБ ООН сравнили со скандальными ток-шоу
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В кулуарах ООН открыто возмущаются поведением представителей Киева на заседаниях Совета безопасности, они ставят своих западных покровителей в неловкое положение, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Поведение украинской делегации в СБ уже переходит всякие границы и ставит западных покровителей Киева в неловкое положение», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Тем не менее, по его словам, критиковать режим и его представителя в ООН западные страны себе позволить не могут.
«Вот делегация Украины и превращает свои выступления в СБ в фрагмент дешевых и скандальных ток-шоу. Однако, действуя таким образом, постпред Украины оказывает «медвежью услугу» и своей стране, и ее спонсорам. Ведь совершенно очевидно, что представитель страны, демонстрирующий отсутствие элементарной дипломатической цивилизованности, вредит образу страны, которую он представляет», – подчеркнул Полянский.
«В кулуарах ООН все больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», – заявил он.
Также Полянский рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран.
Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.
Как передает источник, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям
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Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».
Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.
До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
Чиновник НАТО надел украинские носки с оскорбительной для россиян надписью
Глава Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись, сообщают информационные агентства.
Надпись находится на щиколотках носков украинского бренда. Снимок с Сартсом в этих носках появился в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства, так как на встрече был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы. Сартс также подтвердил, что был на встрече именно в этих носках, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди.
Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
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Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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ВС Украины обстреляли из HIMARS администрацию Херсонской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье попытались ударить по администрации Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО сбили все шесть ракет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Буквально 15 минут назад укронацисты <...> попытались нанести удар именно по администрации области. ПВО сработала, все ракеты сбиты. Никто не пострадал. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Ранее ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, в результате которого четыре человека погибли, 13 пострадали.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В центре Мелитополя подорвали машину с мирными жителями
Автомобиль с мирными жителями был подорван в центре Мелитополя в воскресенье вечером, находившиеся в машине люди живы, сообщили СМИ.
Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль, передает РИА «Новости».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что громкие взрывы прозвучали в Мелитополе. Кроме того, в субботу утром в Мелитополе произошел подрыв опоры линии электропередачи.
В пятницу в Мелитополе также уже была слышна серия взрывов. Взрыв прогремел в здании генеральной прокуратуры ЛНР. При взрыве погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Украинский офицер рассказал об уничтоженном за три дня батальоне ВСУ
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Из-за высоких потерь украинские военные отказываются выходить на передовые позиции в районе Артемовска (Бахмута), сообщил взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский.
Рожковский сообщил, что в рядах украинских силовиков «большая часть – отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые». По его словам, «много таких, которые отказываются идти на переднюю линию». С ними работают замполиты и военная прокуратура, передает РИА «Новости».
«Они то отказывались идти в бой, то шли в бой», – сообщил Рожковский, рассказав, что из 70 мобилизованных только 10 умели использовать автомат, подготовка длилась неделю, после чего украинцев отправляли сразу на передовую.
Рожковский сказал, что «люди не обученные, не подготовленные». По его словам, «при нем» прибыла 127-я бригада территориальной обороны – «такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон (около 350 человек) перестал существовать».
Напомним, бои в районе Артемовска ведет «Группа Вагнера». Ее бойцы закрепились в промзоне и в частном секторе. «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», –заявил один из них.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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При обстреле колонии в Еленовке погиб военнопленный
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Один военнопленный погиб и четыре получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Еленовской исправительной колонии, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», – передает ТАСС сообщение штаба.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Еленовка была обстреляна из Новомихайловки в 09.30 и в 10.20. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов из артиллерии калибра 155 мм.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками.
В ООН не исключили прибытия Тихановской на Генассамблею
Участие в сессии Генассамблеи ООН может принять лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая войдет в состав делегации Польши или одной из стран Прибалтики, сообщил источник в ООН.
По словам источника РИА «Новости», «Тихановская и ее сотрудники» во время недели высокого уровня «могут присоединиться к Польше или к одному из трех прибалтийских государств – Литве, Латвии или Эстонии». Пока нет информации о том, допустят ли ее в зал ГА во время общих прений.
Источник не исключил, что если информация подтвердится, то это может «навести на мысли», что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.
На днях в Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН. С 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН. Белоруссию на мероприятии будет представлять глава МИД Владимир Макей.
Киев запросил у России имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке
Запрос с просьбой предоставить информацию об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле колонии в Еленовке, направлен омбудсмену России Татьяне Москальковой, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую – к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК. Как и раньше я, как омбудсмен, готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами», – приводит его слова РИА «Новости».
В воскресенье в ДНР заявили, что один военнопленный погиб и четыре получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Еленовской исправительной колонии.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
В России рассказали о колоссальном давлении Запада на генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы», – сказал Полянский, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.
По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств «в руководящем звене международных чиновников». Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, «и быстрых решений тут не найти».
«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений.
По его словам, Россия сравнивала публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты, и «это сравнение не в пользу ООН».
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. «В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии», – сказал Полянский.
«На фоне обостренной реакции Антониу Гутерриша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих «добивать» Сирию санкционной дубинкой», – заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерриша осуждений в адрес Вашингтона и «когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы». «Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей», – отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерриша при эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь», при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.
Полянский заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Ветеран «Альфы» назвал ЦРУ глобальной террористической структурой
ЦРУ проводит в разных частях мира акции, которые основаны на насилии, ведомство стало глобальной террористической структурой, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», – сказал Гончаров. Он отметил, что именно США стояли за созданием террористических организаций «Исламское государство*» и «Аль-Каида*», которые Вашингтон использовал для своих целей, передает РИА «Новости».
Гончаров также указал на «недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ», куда «неугодные американцам люди попадали без суда и следствия». Он считает показательным тот факт, что недавно ЦРУ возглавляла Джина Хаспел, «про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных».
Ветеран «Альфы» заявил, что в ЦРУ «привыкли добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами». Из-за этого, по его словам, «вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence». «Приходят люди, для которых человеческая жизнь – просто ноль, ничто», – сказал он.
В руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане. Сейчас Украина действует под кураторством ЦРУ. Гончаров провел параллель между снабжением американцами афганских моджахедов оружием и нынешними поставками вооружений Киеву. По его словам, оружие изменилось, но «принцип тот же – борьба с Россией чужими руками».
В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Напомним, более трех четвертей граждан России называют США в качестве врага своей страны. Такого негатива не было за всю историю социсследований в России, однако эта картина сильно напоминает ту, которая сложилась в самих Соединенных Штатах в начале первой холодной войны.