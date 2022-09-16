Глава ФСВТС: У России самые лучшие беспилотники

У России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», – приводит слова главы ФСВТС РИА «Новости».

На вопрос, достаточно ли их, Шугаев сказал, что «у нас всего достаточно».

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию о том, что в зоне проведения спецоперации России на Украине якобы были найдены фрагменты беспилотника, внешне схожего с иранским дроном-камикадзе. Комментируя эти сообщения, Шугаев призывал верить только заявлениям по линии министерства обороны.

Напомним, 9 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. В конце августа в Белом доме обвинили Иран в поставках в Россию первой партии беспилотников. До этого в американских СМИ появилась информация, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов. В Кремле и МИДе утверждение назвали вбросом.

Напомним также, в конце августа гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что беспилотные летательные аппараты с барражирующими боеприпасами «КУБ» успешно прошли госиспытания и рекомендованы к принятию на вооружение ВС России.

Кроме того, в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал поступление в российские войска стратегических беспилотников, применение которых позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники. Он сообщил, что российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач. «За последние десять лет интенсивность их полетов возросла в семь раз, годовой налет – в 23 раза», – сказал Шойгу. «На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – сообщил генерал.

В конце января министру обороны РФ Сергею Шойгу представили первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» со спутниковой связью, которая позволит аппарату действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления. Также Шойгу доложили о подготовке к первому вылету БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», о новом беспилотном комплексе «Сириус», скоростном ударном беспилотнике «Гром». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как тысячи беспилотников изменят облик российской армии.