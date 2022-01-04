Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

Взгляд
4 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
Разделы

Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
Перейти в раздел…

Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
Перейти в раздел…

Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
Перейти в раздел…

2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

2022-й станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии к соседям или международному порядку как таковому. Подробности...

Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнерами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

Перейти в раздел…

Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
Подробности...

Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
Подробности...

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вы ожидаете 2022 год?
  • Лучше предыдущего

  • Хуже предыдущего

  • Таким же
На Новый год вы предпочитаете:
  • Приглашать гостей

  • Ходить в гости

  • Не хожу в гости и не приглашаю их
Вы хотите, чтобы все христиане мира праздновали Рождество в один день?
  • Да

  • Нет

  • Мне все равно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Король и королева Швеции заболели коронавирусом после вакцинации
    Определен глава делегации МИД на совете Россия – НАТО Митингующие в Казахстане потребовали встречи с президентом В США предложили «оригинальный формат» встречи с Путиным Разработчик «Цирконов» пошутил о создании «многоразовых» ракет
    В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ Узбекистан решил открыть консульства еще в пяти городах России Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь на несколько лет
    Денежные переводы мигрантов превысили экспорт драгметаллов в Таджикистане География протестов в Казахстане из-за повышения цен на газ расширилась Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове В России не зафиксировали случаи обнаруженного во Франции штамма COVID-19

    рост цен


    Протестующие в Казахстане попытались ворваться в здание областной администрации (ВИДЕО)

    ложный имидж


    Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком

    революция в энергетике


    Чубайс сравнил энергопереход с появлением интернета

    Видео

    газопровод в Китай


    «Сила Сибири – 2» заставит Европу играть по правилам Газпрома

    морская держава


    Кто построил России первый военный флот

    ценовые факторы


    Рынок газа ждут новые потрясения

    экономическая реформа


    Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

    почетно и престижно


    Военной службе добавили комфорта

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

    Диалог с ЕС


    Вадим Трухачёв: Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

    на ваш взгляд


    Каким вы ожидаете 2022 год?

    Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

    Одна из многообещающих российских новинок - «Альтиус» с РЛС
    		   4 января 2022, 19:30
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    До последнего времени разработка, поставки в войска и тем более применение беспилотников нельзя было назвать сильной стороной российского ВПК и Вооруженных сил. Однако 2021-й год запомнился целой чередой событий, демонстрирующих радикальную перемену отношения к боевым дронам. Почему это произошло - и как это изменит российскую армию?

    Неожиданно для стороннего наблюдателя, 2021 год стал в некотором роде переломным с точки зрения разработки и применения отечественных беспилотных летательных аппаратов – БЛА (сокращение БПЛА в документах более не применяется, оно устаревшее).

    Сначала «Кронштадт» показал свой беспилотник, оснащенный радиолокационной станцией, способной обнаруживать воздушные цели. Потом Минобороны продемонстрировало то, что ранее по факту скрывало – массовое применение барражирующих боеприпасов в реальных военных действиях. Под занавес года обнаружилось, что БЛА «Орион» способен поражать воздушные цели.

    С учетом законченного завода «Кронштадта» (первый в России завод про производству ударных БЛА) возникает чувство, что российские БЛА преодолели важный рубеж. Как и люди, которые отвечают за их разработку, развитие и внедрение.

    Реальность и картинка

    Порою в СМИ - со ссылкой на официальные инстанции - преподносят некие новые образцы российской военной техники как сверхэффективные и не имеющие аналогов в мире. Иногда это действительно так, но чаще всего - перед нами изделия, которые либо вообще существуют в готовом к «серии» виде, либо же не оправдывают себя.

    В результате у обывателя создается ложно-оптимистичное представление о возможностях нашей страны в военной области. Такое же, как например, было перед русско-японской войной 1904-1905 годов или в начале июня 1941 года. Психологические последствия такой пропаганды потом оказываются очень тяжелыми.

    Но с беспилотниками было все же несколько иначе. Конечно, после разрухи 1990-х и даже в 2000-х многое было упущено, и лидерство в создании БЛА захватили США, Израиль и Турция. Однако достаточно эффективные аппараты уже несколько лет есть в распоряжении российских Вооруженных сил. В том числе аппараты отечественного производства. Было и их реальное применение в боях, тоже эффективное. Да только вот узнать об этом публично было негде. Отчасти это можно понять - Минобороны действительно не могло рассказывать о некоторых боевых эпизодах.

    Массово работу беспилотников показывали только в Сирии. К 2017-2018 годам в ВС РФ были уже тысячи БЛА разного назначения. Однако были в основном БЛА разведки и корректировки. Аппараты, с которых можно было или обеспечить наведение оружия на цель или его непосредственное применение с самого БЛА, только испытывались. Тогда же наметилось снижение темпов развития нашей беспилотной авиации. Буксовало все – появление вооруженного «Ориона» в серии, «Альтиус», «Охотник».

    Параллельно со стороны Генштаба были ужесточены требования к защите каналов связи. Ужесточили их явно излишне – в Сирии были, наверное, сотни попыток со стороны стран НАТО перехватить контроль над нашими беспилотниками, и все они провалились. А новые требования серьезно затрудняли производство систем управления. И в этот момент создалось ощущение, что работы по новейшим БЛА начинают опять буксовать.

    К 2019-му году сложности в развитии беспилотных средств стали заметны даже не специалистам. И это при том, что никаких нерешаемых проблем у отечественных беспилотников не было. В некоторых СМИ же продвигалась концепция, что мы впереди планеты всей, вот наш «Орион», он поставит турков с их «Байрактарами» на место. Теоретически - вполне, да только в строю его, в отличие от турецких дронов, практически нет. А турки свои БЛА массово экспортируют.

    В российском военном строительстве бывают порой перекосы - игнорирование нужных программ и финансирование проектов сомнительной эффективности. Но беспилотникам повезло. Видимо, все же турецкие показы возможностей этого вида техники в Сирии, Ливии и Карабахе, вместе с развертыванием этих БЛА на Украине, а также опыт своих испытаний совокупно помог убедить военное руководство в пользе этого вида вооружений. Может быть, и назревающие проблемы с оружейным экспортом сказали свое слово – вооруженные БЛА это ходовой товар в мире, но пока российскому ВПК почти нечего предложить мировому рынку.

    Но зато теперь смело можно сказать - 2021-й стал годом, когда в данную «тематику» опять пошли деньги, причем с умом.

    Возможности ближайшего будущего

    Начнем с барражирующих боеприпасов, которые так эффектно презентовала «Россия 24» с своем коротком фильме «Война дронов». Те эффектные кадры, которые мы видели, являются результатом применения этих БЛА Силами Специальных Операций – ССО. Безусловно, для ССО это очень полезный инструмент. Вместо того чтобы отправлять во вражеский тыл спецгруппу, можно решить задачу дешевым одноразовым дроном-убийцей.

    Во что превращаются войска противника, не имеющие средств обороны от таких «малышей», Карабах как раз наглядно и показал. Скоро противников России ждет именно это, причем в намного более худших масштабах.

    Но пример того же Карабаха показывает – нужны ударные части, готовые и способные обеспечить массовое применение подобных беспилотников. И не в спецоперациях, а в общевойсковом бою. Сегодня можно уверенно сказать – вопрос о создании таких частей в ВС РФ уже в Минобороны поставлен и есть надежда на то, что это в самые ближайшие месяцы станет реальностью. 

    Аналогичным образом, деньги на «Орионы» означают появление машины в серии. Три первых беспилотника, принятые Минобороны в 2020 году - это ничто, их нужны сотни. Теперь они, видимо, будут, потому что завод по их производству только что построен. Сами аппараты прошли испытания в Сирии. Очень скоро вооруженные дроны пойдут в серию. Для них уже готовы специальные легкие средства поражения – те бомбы и ракеты, которые несут обычные самолеты, для композитных беспилотных «легковесов» не подходят.

    Видимо, ускорение получит и производство давного нужного ВКС «Альтиуса» с его огромной дальностью полета. Этот аппарат позволит вести разведку на большом расстоянии, чего сейчас Вооруженным силам сильно не хватает. О том, какие возможности ВС РФ может модифкация «Альтиуса» с радиолокационной станцией, газета ВЗГЛЯД уже писала

    А прогресс знаменитого «Охотника» уже очевиден. Второй экземпляр с плоским соплом, выкаченный из цеха, явно намекает на то, что до серии осталось недолго. В общем, лед если не тронулся, то, по крайней мере, вскрылся. 

    Все это даст России возможность вести войну нового типа, которую пока в полном объеме в мире осилили только Турция, и, отчасти, Соединенные Штаты. Есть мнение, что при ведении такой войны, которую Россия ведет в Сирии, неуправляемые бомбы – это «дешево и сердито», а все подряд долбить высокоточными боеприпасами могут лишь богатые американцы. Реальность ровно обратная – дешевле положить на цель одну дорогую корректируемую бомбу, чем с эскадрильи самолетов засыпать ее «фугасками».

    БЛА с малогабаритными боеприпасами делают войну гораздо дешевле. Теперь та цель, которой хватит нескольких килограммов взрывчатки, этими килограммами и поражается. Если достаточно одного боеприпаса для ее поражения, то один и используется, причем маленький и дешевый. И носитель – реактивный истребитель или фронтовой бомбардировщик поднимать не надо, керосин жечь тоннами не надо, рисковать пилотом не надо. В самом дорогом варианте легкий беспилотный самолет с поршневым двигателем взлетит и выполнит задачу, а где-то это будет одноразовый дрон-убийца, который на позицию привезли на «уазике».

    В такой войне вопрос военной мощи будет сведен к производству – кто больше дронов может сделать, тот и сильнее. И тут новый завод как раз, а в будущем, может быть, и другие, такие же. Да и для экономики во всем этом может быть немалый плюс, и дело даже не в экспорте дронов. «Кронштадт» активно работает над выходом в гражданский сектор, в котором сейчас как раз идет формирование спроса на беспилотную авиацию.

    В общем, с точки зрения беспилотной боевой авиации этот год – позитивный, хороший и радостный, наполненный правильными решениями и техническими победами. Да, предстоит еще большая работа. Страна стоит в самом начале новой эры развития нашей беспилотной авиации. Но правильные решения уже приняты. Остается лишь пожелать, чтобы в 2022-м году они были реализованы на практике.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •