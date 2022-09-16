Боровшегося с распространением наркотиков полицейского в Оренбурге задержали за «закладки»

Оренбургского старшего оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков задержали за продажу запрещенных веществ через тайники-закладки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По данным следствия, подозреваемый, попытался сбыть наркотическое средство путем раскладывания в тайники (закладки) на территории Оренбурга, однако, свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку был задержан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Следователи ходатайствуют перед судом об аресте подозреваемого. Проведены обыски, назначены экспертизы. В результате следственных действий изъяты 23 тайника (закладки) наркотических веществ.

В ГУ МВД по региону сообщили, что проводится служебная проверка, передает РИА «Новости».

В феврале правоохранители в Екатеринбурге задержали местных жителей, которые занимались закладкой наркотических средства в форме полицейских.