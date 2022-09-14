Путин обсудил убийство Дарьи Дугиной с генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, где обсуждалась преступная деятельность украинских неонацистов и убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной.

Во время телефонного разговора Путин напомнил генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной.

«Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Основное внимание во время разговора уделено ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений. С обеих сторон акцентирована важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Антониу Гутерреш подробно информировал о предпринимаемых секретариатом и специализированными агентствами ООН усилиях по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, отметив свою полную приверженность решению этой задачи. Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.

«Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесенным ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Антониу Гутерреш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ООНовских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», – заявили в Кремле.

Путин и Гутерреш условились о дальнейшей работе по линии Россия – ООН на различных уровнях.

Ранее Гуттериш сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС.

Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.

ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.