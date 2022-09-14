Власти пообещали отремонтировать около 3,4 тыс. км ведущих к медучреждениям дорог

В российских регионах реконструируют дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, медицинским центрам, роддомам. В этом году обновят порядка 700 таких объектов, сообщила пресс-служба правительства.

«Значимость качественных подъездов к учреждениям первичного звена здравоохранения, медицинским организациям сложно переоценить. Мы должны создать все условия для того, чтобы все пациенты могли своевременно получить медицинскую помощь, поэтому с самого начала реализации национального проекта такие дороги были для нас в приоритете. С 2019 года в регионах уже приведены к нормативу 1,2 тыс. таких объектов», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводятся в сообщении на сайте правительства.

В этом дорожно-строительном сезоне подрядные организации продолжают обновлять маршруты к медучреждениям. «В целом благодаря национальному проекту в нормативное состояние приведут порядка 700 таких участков, это 3,4 тыс. км, – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. – На сегодняшний день выполнено около половины от общего объема работ».

В частности, в Кабардино-Балкарской Республике дороги, ведущие к медучреждениям, отремонтированы в шести населенных пунктах. Общая протяженность обновленных участков составила 35,5 км.

В столице Забайкальского края в этом году преобразилась главная «медицинская» улица, названная в честь советского хирурга, заслуженного врача РСФСР и почётного гражданина Читы Василия Аркадьевича Коханского.

Всего в 2022 году благодаря реализации нацпроекта в 84 российских регионах к нормативу приведут свыше 5,6 тыс. объектов общей протяженностью более 16 тыс. км.