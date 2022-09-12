ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве получили кандидаты ЕР 12 сентября 2022, 09:43 Текст: Вера Басилая

Более 1,1 тыс. из свыше 1,4 тыс. мандатов на муниципальных выборах в Москве получают кандидаты «Единой России», 20 тыс. хакерских атак не сказались на работе системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и единого электронного реестра избирателей, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. «Сейчас проходит обработка последних данных. Согласно полученным протоколам, большую часть мандатов – более 1,1 тыс. – получают кандидаты «Единой России», остальные мандаты распределились между представителями других партий, общественных движений и самовыдвиженцами», – приводит ТАСС сообщение штаба. Там добавили, что выборы прошли штатно, жалоб было немного. «За три дня голосования было почти 20 тыс. попыток хакерских атак, но они не повлияли на работу систем», – отметили наблюдатели. Ранее сообщалось, что ЕР победила на выборах в парламент Удмуртии после обработки 100% протоколов. Выборы различных уровней прощли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего было около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Новости СМИ2

В «Единой России» оценили предварительные результаты выборов 11 сентября 2022, 22:18 Текст: Антон Никитин

По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. «По нашей оценке, результаты «Единой России» одни из самых лучших», – приводит РИА «Новости» слова политика, сказанные им в ходе марафона «Ночь выборов». Ревенко добавил, что это произошло «на волне патриотического консенсуса». По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну. Замсекретаря генсовета «Единой России» также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян. «Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет», – подчеркнул единоросс. При этом оппозиционные партии «упустили момент» в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что прошедшая избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента Владимира Путина о необходимости проведения специальной военной операции. Глава ЦИК попросила подвести итоги выборов не раньше 14 сентября 11 сентября 2022, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава ЦИК Элла Памфилова обратилась к коллегам из регионов с рекомендацией подводить итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября. Это позволит изучить возможные жалобы на ход голосования. «Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией», – передает Telegram-канал ЦИК слова Памфиловой. «Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого», – добавила она. Тем временем уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова посетила несколько избирательных участков во Владивостоке. «Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты. В ходе визитов пообщалась с наблюдателями, которые отметили, что нарушений замечено не было. На участках работает система видеофиксации нарушений, что очень важно в спорных случаях. Также с председателем избиркома Приморского края Татьяной Гладких обсудили вопросы дистанционного и досрочного голосования, реализацию избирательных прав уязвимых групп населения, цифровизацию избирательного процесса», – говорится в сообщении Telegram-канале Москальковой. Москалькова также сообщила, что приняла участие в голосовании на выбора. «Проголосовала. Электронно», – передает РИА «Новости» слова Москальковой во время рабочей поездки во Владивосток. Ранее независимые наблюдатели рассказали о попытках провокаций на избирательных участках. Новости СМИ2 Памфилова: Оптимальным для голосования на выборах является двухдневный период 11 сентября 2022, 15:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает двухдневный период голосования на выборах оптимальным вариантом, однако трехдневный формат «пришелся по душе» россиянам. «На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] – это два дня. Но многим нравится три», – передает ТАСС слова Памфиловой при посещении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году. По словам Памфиловой, «трехдневный формат людям пришелся по душе». Как отметила председатель Центризбиркома, «трехдневка» расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время. «Запрос [на трехдневное голосование] есть. Людям это нравится», – добавила она. Ранее Памфилова рассказала, что за период с 1 июня 2022 года до 8.00 10 сентября 2022 года средствами защиты интернет-портала ЦИК России было зафиксировано и заблокировано 29 тыс. 176 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности и 94 DOS-атаки. Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области 12 сентября 2022, 04:47 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представляющий политическую партию «Единая Россия», по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона заручился поддержкой 65,78% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник, передает ТАСС. Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг получает 3,17% голосов, Александр Ивачев от КПРФ – 12,9%, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Кузнецов – 9,15%, Александр Демин, выдвинутый партией «Новые люди», – 6,47% голосов. Избирательные участки на выборах губернатора и муниципальных органов власти закрылись в Свердловской области 11 сентября в 20.00 по местному времени (18.00 мск). Явка избирателей на выборах губернатора составила 25,09% (16.00 мск), она была ниже, чем на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, когда показатель составлял 33,47%. Всего в регионе было организовано почти 2,5 тыс. постоянных и 35 временных избирательных участков. По данным облизбиркома, существенных нарушений в ходе голосования выявлено не было. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Бречалов победил на выборах главы Удмуртии 12 сентября 2022, 06:16 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 64,37% голосов на выборах руководителя региона после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набрал 19,79%, руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров – 9,79% голосов. Депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Вадим Белоусов получил 3,31% голосов, передает ТАСС. На досрочных выборах главы региона в 2017 году Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей (322 305 голосов). Тогда голосование было однодневным. Явка на выборах главы Удмуртской Республики и депутатов Госсовета VII созыва на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 37,48% и превысила показатель досрочных выборов руководителя региона и республиканских парламентариев в 2017 году. Александр Бречалов сообщил, что итоговая явка в этом году ожидается на уровне чуть больше 40%. Кроме того, партия «Единая Россия» получила 51,07% голосов на выборах депутатов Госсовета Удмуртии VII созыва по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК РФ. На втором месте КПРФ – 15,56%, на третьем – ЛДПР – 13,64%. Далее идет «Справедливая Россия – За правду» – 6,06%, Партия пенсионеров – 4,68%, «Новые люди» набрали 4,14%, «Зеленая альтернатива» – 1,17%, «Родина» – 0,68. На выборах депутатов республиканского парламента VII созыва 40 человек избирают по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам. Ранее мандаты распределялись поровну. В республике с 9 по 11 сентября работало более 1,1 тыс. избирательных участков. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2022 года составляла 1 164 860 человек. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Евраев победил на выборах губернатора Ярославской области 12 сентября 2022, 05:10 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев набирает 82,31% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, следует из данных на табло в избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набирает 6,14% голосов, Владимир Смирнов от ЛДПР – 4,17% голосов, кандидат от партии «Коммунисты России» Игорь Милорадов – 3,42%, представитель Партии пенсионеров Константин Тукеев – 2,09%, передает ТАСС. Выборы губернатора Ярославской области проходили три дня – с 9 по 11 сентября. Жители области также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием. В выборах приняли участие 26,66% избирателей. Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области в октябре 2021 года. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Авдеев победил на выборах губернатора Владимирской области 12 сентября 2022, 05:59 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получает 83,68% голосов избирателей на выборах главы региона, сообщили в Избирательной комиссии Владимирской области. «Врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия») после обработки 100% протоколов набирает 83,68% голосов, представитель КПРФ Антон Сидорко – 6,53%, кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов – 3,35%, Сергей Бирюков из «Справедливой России – Патриотов – За правду» – 2,46%, Александр Субботин из «Партии роста» – 2,01% голосов», – сообщили в облизбиркоме, передает ТАСС. Явка избирателей составила 29,05%. Это меньше показателей 2018 года, когда участие в аналогичном голосовании приняли 32,94% избирателей. Как уточнили в облизбиркоме, Александр Авдеев одержал победу на всех 982 участках в регионе. За пост главы региона боролись пять кандидатов – врио губернатора Александр Авдеев («Единая Россия»), Александр Субботин («Партия роста»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия» – Патриоты – За правду»), Антон Сидорко (КПРФ). Голосование проходило на 979 постоянных избирательных участках. Кроме того, в регионе были образованы три избирательных участка в местах временного пребывания избирателей. два расположены в лечебных учреждениях Владимира. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Никитин победил на выборах губернатора Новгородской области 12 сентября 2022, 04:31 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона набирает 77,03% голосов избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК в понедельник. Никитин является кандидатом от «Единой России». Кандидат от КПРФ Ольга Ефимова набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получает 2,56% голосов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов – 4,43%, Сергей Шруб от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 2,50% голосов, передает ТАСС. В 2017 году на досрочных выборах главы Новгородской области Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал 67,99% голосов избирателей. Выборы прошли в один день, явка тогда составила 28,35%. Выборы губернатора Новгородской области проходили с 9 по 11 сентября. Явка избирателей по итогам трехдневного голосования, согласно данным регионального избиркома на 18.00 мск воскресенья, составила 29,77%, на избирательные участки пришли 139 263 избирателя. Данные приводятся без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Согласно данным ДЭГ на это же время, проголосовали 81,57% избирателей, зарегистрированных в системе. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Егоров победил на выборах губернатора Тамбовской области 12 сентября 2022, 05:25 Текст: Антон Никитин

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, представляющий партию «Единая Россия», набрал 84,95% на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре избирательной комиссии региона. Кандидат от КПРФ Андрей Жидков получил 6,77% голосов, кандидат от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Павел Плотников – 3,32%. Олег Морозов от ЛДПР набрал 2,42%, кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович – 1,53%, передает ТАСС. Голосование походило с 9 по 11 сентября, по данным на 18.00 воскресенья, явка составила 55,51%. На выборах главы региона, которые проходили также в течение трех дней в 2020 году, к 18.00 проголосовали 61,96% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Алиханов победил на выборах главы Калининградской области 12 сентября 2022, 04:15 Текст: Антон Никитин

Действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы региона заручился поддержкой 80,21% избирателей, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК. Алиханов выдвигается от партии «Единая Россия». Кандидат от ЛДПР Евгений Мишин получил 6,4% голосов, Максим Буланов от КПРФ – 4,88%, Юрий Шитиков от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,74%, Владимир Вуколов от Партии пенсионеров за социальную справедливость – 1,46%, Владимир Султанов от «Коммунистов России» – 1,32% голосов, передает ТАСС. Первый раз на должность губернатора Калининградской области Алиханов был избран в 2017 году. Тогда выборы проходили в один день, Алиханов получил 81,06% голосов. Явка избирателей в 2017 году составила 39,35%. Выборы губернатора в Калининградской области проходили в течение трех дней – с 9 по 11 сентября. По последним опубликованным данным областного избиркома на 18.00 (19.00 мск) 11 сентября на участках в регионе проголосовали 34,25% избирателей. Явка по дистанционному голосованию составила 84,24% от изъявивших желание проголосовать таким способом. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Цыденов победил на выборах главы Бурятии 12 сентября 2022, 06:35 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов после обработки 100% протоколов побеждает на выборах руководителя региона с результатом 86,23% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов («Единая Россия») набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) – 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) – 2,66%, Семен Матхеев («Новые люди») – 2,35%. По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%, передает РИА «Новости». В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии «Единая Россия», Семен Матхеев от партии «Новые люди», Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР. Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Парфенчиков победил на выборах главы Карелии 12 сентября 2022, 05:45 Текст: Антон Никитин

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков набрал 69,15% голосов на выборах главы республики после обработки 100% протоколов, следует из данных, которые транслируются на сайте ЦИК. Парфенчиков на выборах представляет партию «Единая Россия». Представитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Андрей Рогалевич получил 13,41%, кандидат от КПРФ Евгений Ульянов – 12,64%. Выдвиженец от Демократической партии России Анатолий Дударин набрал 1,65% голосов, а представитель партии «Родина» Иван Кадаяс – 0,61%, передает ТАСС. На первый срок в качестве главы Карелии Парфенчиков был избран в 2017 году. Тогда выборы прошли в один день, он набрал 61,34% голосов избирателей. Явка составила 29,23%. Трехдневное голосование на выборах главы Карелии проходило с 9 по 11 сентября. В регионе работали 463 избирательных участка, на которых присутствовали около 700 наблюдателей. По данным ЦИК региона на 18.00 мск 11 сентября, явка избирателей составила 26,19%, на участки пришли 132 255 граждан. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Новости СМИ2 Соколов победил на выборах губернатора Кировской области 12 сентября 2022, 08:14 Текст: Вера Басилая

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов, выдвинутый партией «Единая Россия», побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, после обработки 100% протоколов Александр Соколов (от «Единой России») набирает 71,85% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,42%, Федор Лугинин (партия «Родина») – 4,69%, Юрий Моисеев («Коммунисты России») – 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,13%, передает РИА «Новости». Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса. Мазур победил на выборах губернатора Томской области 12 сентября 2022, 09:11 Текст: Вера Басилая

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур, выдвинутый партией «Единая Россия», по предварительным подсчетам, получает 84,94% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Соперники Владимира Мазура – председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева набирает 6,08% голосов, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ) – 5,31%, председатель томского совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктор Гринев – 2,11%, передает ТАСС. В подсчете учтены данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В этом году ДЭГ в Томской области применили впервые, в нем участвовали 25 911 избирателей, что составляет 3,4% от общего количества избирателей региона. Явка на выборах этого года оказалась выше, чем на прошлых выборах губернатора в 2017 году. Тогда они длились один день, общая явка составила 25,78%. На текущих выборах, проходивших 10 и 11 сентября, еще на 18:00 (14:00 мск) второго дня голосования она составила 26,78%. Ранее эксперты оценили управленческие шаги врио губернатора Томской области Мазура. Новости СМИ2 ЕР победила на выборах в парламент Северной Осетии 12 сентября 2022, 08:56 Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в парламент Северной Осетии после обработки 100% протоколов и набирает 67,88%, следует из данных ЦИК. «Справедливая Россия – за правду» – 14,27%, КПРФ – 12,35%, партия «Родина» – 2,26%, ЛДПР – 1,57%», – говорится в материалах ЦИК после обработки 100% протоколов, передает РИА «Новости». В Северной Осетии выборы были двухдневными, в регионе прошли выборы депутатов парламента седьмого созыва и 150 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Ранее сообщалось, что регионы провели итоговые проверки перед Единым днем голосования.