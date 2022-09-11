Танк-памятник Т-34 открыли в Ленинградской области в ответ на снос мемориала в Эстонии

В День танкиста в Ивангороде открыт восстановленный по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу танк-памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в Минобороны России.

Памятник открыл замминистра обороны Дмитрий Булгаков. В церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители общественности эстонского города Нарва, ветераны, юнармейцы, местные жители.

«Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. «Нарвский танк», поставленный в память о форсировании 25–26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарва, - это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии», – передает ТАСС слова Булгакова. Он уточнил, что 16 августа мемориальный танк в Нарве был демонтирован вопреки воле граждан.

Как пояснили в Минобороны, памятник установлен с пометкой «временно», так как руководство военного ведомства рассчитывает, что в будущем мемориал вернется на свое место в Нарве. Памятник установлен в Ивангороде рядом с границей с Эстонией. Танк смотрит в сторону Нарвы.

«Установленный танк Т-34-85 является боевой машиной, принимавшей участие в качестве головного танка на многих парадах Победы. Последний раз этот танк со знаменем Победы прошел по Красной площади в 1985 году. Впоследствии он подвергся капитальному ремонту и находился на базе хранения Минобороны», – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что танк вышел с базы и въехал на платформу для транспортировки своим ходом. После доставки в Ивангород, машина также своим ходом подошла к постаменту, на который и была водружена.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.

При этом власти Нарвы сочли решение правительства Эстонии о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным.

18 августа в Эстонии жаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве.

Позже российская сторона направила ноту протеста эстонской стороне из-за демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве.

Кроме того, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой заявлял, что область готова временно предоставить место советскому танку-памятнику Т-34 из Нарвы на своей территории.