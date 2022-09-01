Путин спел гимн России вместе со школьниками

Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов.

Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС.

Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе.

Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка.

Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки.

Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.