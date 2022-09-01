Корабли ТОФ в Японском и Охотском морях приступили к учениям «Восток-2022»

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развертыванию в морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022», сообщили в Минобороны РФ.

«В морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в составе тактических групп на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Отмечается, что в рамках учений Тихоокеанским флотом во взаимодействии с Дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами Китайской Народной Республики будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка. Корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, отработают действия по отражению средств воздушного нападения, поиску и уничтожению подводных лодок противника.

Кроме того, в акватории Японского моря группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китая отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на Приморском направлении.

В Минобороны также уточнили, что силами Тихоокеанского флота будут отработаны на практике вопросы поражения корабельных группировок и сил морского десанта противника в дальневосточной островной зоне и у полуострова Камчатка с проведением ракетных и артиллерийских стрельб.

Накануне на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.