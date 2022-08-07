В Британии объяснили нежелание Запада наращивать поставки оружия на Украину

Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.

По данным The Economist, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.

Он вспомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом – переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS. По мнению журнала, Запад действует с «беспрецедентной скоростью», он отдает приоритет оружию, которое наиболее остро необходимо.

«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх перед Россией. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», – сообщило издание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.

В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.

Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.

В июле в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.

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