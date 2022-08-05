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5 августа, пятница | Последнее обновление — 21:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали производство «Байрактаров» в России
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не обсуждали вопрос возможного производства турецких беспилотников «Байрактар» или их закупку, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА «Новости».
После предыдущей встречи лидеров двух стран в Тегеране 19 июля турецкие СМИ сообщали, что тема налаживания сотрудничества в вопросе производства беспилотников «Байрактар» якобы обсуждалась Путиным и Эрдоганом.
В конце июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников «Байрактар».
«Байрактар» ТБ2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа.
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.
«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.
Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.
Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Встреча проводится в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Минобороны показало кадры боевой работы БПЛА «Орлан-10»
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе проведения специальной военной операции.
Расчеты БПЛА подразделений Восточного военного округа осуществляют поиск и разведку целей с последующей передачей целеуказаний для артиллерийских и ракетных подразделений.
«Находясь на боевом дежурстве, расчеты БПЛА «Орлан-10» в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения и ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Напомним, Минобороны показало боевую работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
Путин назвал «Турецкий поток» одним из важнейших путей российского газа в Европу
«Турецкий поток» работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
«Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
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Эрдоган призвал не откладывать работы по АЭС «Аккую»
Анкаре и Москве необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
«Тема «Аккую» важна. Нам необходимо свести процесс к определенной точке, к определенному решению. Необходимо сделать так, чтобы процесс не откладывался. Важно, чтобы работы шли и продолжались по определенному графику. Надеюсь, что наши переговоры по этой теме будут очень полезными», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась.
21 июля стало известно, что в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание. Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
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Эрдоган заявил о намерении открыть новую страницу в отношениях с Россией
Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.
«Наши сегодняшние переговоры важны с учетом роли, которую Турция и Россия играют в окружающем их регионе. Надеюсь, они откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Планируем обсудить отношения между двумя странами во всех сферах и поставить точку в вопросе, как следует двигаться дальше. Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – цитирует ТАСС Эрдогана.
Ранее Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Путин прибыл в Сочи на встречу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также у президента возможна встреча по внутрироссийской повестке.
«Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Попросим Новака как сопредседателя межправкомисии... Может быть, другие участники расширенного состава смогут поделиться с вами информацией», – добавил Песков на вопрос, кто проинформирует прессу об итогах состоявшихся переговоров.
Песков, свободно владеющий турецким языком, сообщил, что не помогает с переводами во время визита главы Турции Тайипа Эрдогана, но здоровается с ним на турецком языке.
«Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков, и необходимости в таком задействовании (в переводе) уже нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, помогает ли он во время визита турецкого президента с переводом.
При этом Песков, отвечая на вопрос, на каком языке он приветствует турецкого лидера, сообщил, что делает это на турецком.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
Эксперт: Экс-главу МИД Австрии травят за прагматическую позицию по отношению к России
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«Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась под прицелом скоординированной медийной атаки – точно так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который в начале спецоперации дважды ездил в Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-германист Александр Камкин. Ранее стало известно, что Кнайсль, которую на родине подвергли травле, возможно, уехала в Ливан.
«То, что произошло с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль, связано с коллективным общественным мнением, с антироссийским консенсусом, который сложился в европейском политическом классе. Особенно ярко проявляется в Германии, где есть даже целая социальная группа людей, которых называют Putinversteher – «понимающий Путина». Таких людей, что называется, «отправляют в коричневый угол» – подвергают их остракизму, изоляции в публичном пространстве, ведут против них клеветнические кампании, распространяют о них откровенный компромат», – отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По этой же, принятой в Германии методике, травят и бывшую главу дипломатии соседней Австрии, полагает эксперт. «Кнайсль принадлежит к тем бывшим европейским политикам, которые имеют смелость высказывать свою точку зрения в сложные времена. Пророссийских взглядов она не высказывает, но придерживается ярко выраженной прагматической позиции, – отметил Камкин. – Позиция заключается в том, что санкционная война бьет, прежде всего, по экономике самих европейских стран. Отмечу, что схожей точки зрения придерживается и действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер – он говорил, что газовая война вредит австрийской экономике».
По аналогии с Кнайсль, можно вспомнить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подчеркнул эксперт. «В начале спецоперации российских войск на Украине, Шредер, по собственной инициативе два раза летал в Москву, пытаясь прощупать возможности и мирного решения украинского вопроса, и выхода из санкционного пике, – напомнил Камкин. – В самой Германии Шредер подвергается жутким нападкам. Его обвиняют во всех смертных грехах: в связях с Россией, в попытках помочь России расшатать европейскую экономику – так это подают ангажированные европейские СМИ. Кнайсль, как и Шредер, оказалась под прицелом скоординированной медийной кампании».
В этой связи вполне понятно, почему за Кнайсль не вступились ее бывшие союзники из Австрийской партии свободы (АПС), отмечает собеседник. Напомним, что беспартийная Кнайсль при поддержке правоконсервативной АПС заняла пост главы МИД в первом правительстве Себастьяна Курца (2017-19 годы). «Партия свободы также оказалась бы подвергнута остракизму – как антиевропейская политическая сила, – подчеркнул Камкин. – Мейнстримные политики и мейнстримные партии – Австрийская народная партия, социал-демократы, так же как ХДС и СДПГ в Германии – пытаются выдерживать скоординированный политический курс – просанкционный и антироссийский. Выступить с другой позиции могут позволить себе либо аутсайдеры, либо вечные оппозиционеры – «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение».
«Некоторые политологи в России считают ту же АдГ ярко выраженной пророссийской партией, хотя это партия прогерманская. Просто вопрос об экономическом взаимодействии с Россией находится для нее в ключе реальной политики, а не «политики ценностей», как у нынешней «светофорной коалиции» – СДПГ, «Свободных демократов» и «зеленых», – заметил Камкин. Австрийская партия свободы, впрочем, тоже пытается действовать в противовес мейнстриму, вести своего рода политический троллинг правящей коалиции – либералов из Народной партии и «зеленых», пояснил собеседник. Но какие-либо действия в поддержку Кнайсль означали бы угрозу маргинализации АПС, полагает эксперт.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве местонахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно.
Также в пятницу Кнайсль в интервью RT сообщила о преследованиях в Европе из-за связей с Россией. «Еще в 2020 году я подверглась нападкам: меня называли русской свиньей и проституткой», – рассказала бывший министр иностранных дел. По словам Кнайсль, французские СМИ связались с хозяевами ее дома и попросили не пускать ее на порог. Как полагает экс-глава МИД, в ЕС ее внесли в негласный черный список, после чего и начались кампания в прессе и угрозы расправой, сообщает «Газета.Ru». Отметим – о том, что Кнайсль грозили убийством, сообщалось даже в публикации американской The Washington Post. Ранее Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула этот пост.
В Кремле считают, что отъезд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из страны является признаком нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В 2018 году на свадьбе тогда еще главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц одним из гостей был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин. С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок.
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Путин и Эрдоган сделали заявление после четырехчасовых переговоров в Сочи
Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, говорится в заявлении лидеров стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана после переговоров в Сочи.
«Лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство», – цитирует документ ТАСС.
Доверительные отношения двух государств носят ключевое значение для достижения региональной и международной стабильности, указывается в заявлении.
«Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», – также отмечается в документе.
Напомним, в пятницу вечером в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они длились более четырех часов.
Путин указывал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Турецкий лидер заявлял, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
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Путин объявил о намерении подписать меморандум по развитию связей России и Турции
Российская сторона намерена подписать меморандум о развитии торговых и экономических связей с турецкой, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Как и договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сочи, где в пятницу состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным телеканала ТРТ, встреча Эрдогана и Путина запланирована на 15.00 сначала лично, а далее состоятся переговоры в составе делегаций, передает ТАСС.
Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе, а также темы БРИКС.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией
Российско-турецкая торговля в первые месяцы 2022 года удвоилась, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава российского государства подчеркнул, что у двух государств много направлений для взаимодействия.
«У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции «Аккую». Но есть и другие направления», – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Песков допустил обсуждение Путиным и Эрдоганом темы БРИКС
Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи могут обсудить тему БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается БРИКС, действительно, нельзя исключать, [что президенты обсудят эту тему], но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заметил, что «обсуждать тут нечего» на вопрос, будет ли обсуждаться Конвенция Монтре.
«Конвенция Монтре – это краеугольный камень, очень важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских стран и в том числе для наших отношений с Турецкой Республикой. Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна», – пояснил он.
Песков допустил, что лидеры стран на переговорах в Сочи будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе трансграничную операцию Анкары на севере этой страны.
«Сирия, безусловно, будет сегодня обсуждаться. У Турции есть законные озабоченности по соображениям безопасности, которые мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или [того], что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии», – сказал он.
Представитель Кремля также добавил, что Путин может провести «встречу по внутренним делам» после переговоров с Эрдоганом.
«Еще мы не исключаем встречу по внутренним делам по завершении саммита. Будем вас оперативно об этом информировать», – резюмировал Песков.
Путин уже находится в Сочи, где пройдут его переговоры с Эрдоганом, об итогах прессу проинформирует вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.
Ранее Песков сообщил, что на предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции могут обсудить обострение ситуации в Карабахе.
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Путин указал на большой вклад России и Турции для урегулирования в Сирии
Москва и Анкара приложили много усилий для стабилизации обстановки в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Разумеется, конечно, поговорим и о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего, сирийский кризис. Здесь Турция и Россия внесли очень большой вклад в нормализацию обстановки. И эту тему мы тоже, конечно, не обойдем с вами», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Президенты России и Турции приступили к переговорам, они проходят в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Ранее в пятницу российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии.
Путин поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну
Президент России Владимир Путин лично поблагодарил в пятницу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи.
Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром.
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