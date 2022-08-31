В Латвии заявили о договоренности в ЕС не пускать россиян в приграничные страны

На совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса, сказанные агентству LETA.

По его словам, аннулировать одним решение 12 млн действующих виз, выданных гражданам России, «невозможно ни юридически, ни технически», тем более не все 12 млн должны быть отозваны, поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу.

По слова главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, на поиски решения уйдут недели.

«Вместе с Эстонией, Латвией, Польшей в ближайшие недели мы постараемся найти решения, которые позволят значительно снизить поток туристов из России», – приводит его слова сайт литовского МИД.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.