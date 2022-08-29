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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 18:33 | vz.ru
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом, лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
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Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
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Нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.
«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит Bloomberg слова Пича.
Экономист считает, что нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка Россия может зарабатывать до 20 млрд долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Стало известно о планах ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
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Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам России, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Чешский министр увидел риск революции в Европе
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Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.
Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».
«Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.
Более того, Блажек считает, что ситуация еще хуже, чем могут представить представители оппозиции, но не соглашается с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен, передает РБК.
Вместо этой инициативы министр призвал ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.
Отмечается, что в оппозиционной партии ANO назвали выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В самой Чехии стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на «удаленку».
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Германии предупреждают, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление.
Более того, власти Германии с озабоченностью ожидает наступление осени из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Молдавии в условиях энергетического кризиса ожидаются массовые протесты во второй половине августа.
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Российский дипломат объяснил непринятие итогового документа конференции ДНЯО
Достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
Он заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – передает слова Белоусова РИА «Новости».
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам - это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», – добавил он.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа, передает ТАСС.
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
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Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций
Евросоюз вскоре столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.
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Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих в Алжире
Толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Алжир, сообщил телеканал BFM.
Инцидент произошел во время поездки Макрона в город Оран в Алжире. Президент посетил часовню Санта-Крус, после отправился выпить чаю в бутик Disco Maghreb, а далее решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с местным населением, передает ТАСС.
Группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского президента, выкрикивать лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Макрон оставил эти выкрики без внимания и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что внешнеполитическое ведомство призвало Францию признать последствия своего колониального прошлого и не стараться уйти от исторических реалий.
Политолог Сергей Федоров объяснил причины скандала между Францией и Алжиром.
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Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
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Задержанного за убийство мужа немецкого консула освободили в Бразилии
Немецкого консула Уве Герберта Хана, ранее задержанного в Рио-де-Жанейро по подозрению в убийстве мужа, суд в Бразилии освободил, сообщило Reuters.
«Его освобождение, подтвержденное управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро сообщила агентству, что к ней еще не обращались для предъявления обвинений.
Ранее немецкого консула Уве Герберта Хана задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа. Он сообщил властям, что его супругу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
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