Шольц: Украина должна стать частью ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.

«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).

Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».

Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.

Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.

Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.