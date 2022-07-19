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Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Кремле предупредили Украину об изменении условий переговоров
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Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля.
Он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается». Ушаков напомнил о прошлых переговорах, которые прошли в Стамбуле.
«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
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Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»
Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
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Шойгу поставил приоритет группировке «Восток» в рамках спецоперации на Украине
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, и дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
«На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлую субботу Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр», возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
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Российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
«В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное ДНР ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Также в районе населенного пункта Новый Донбасс ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолета Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка ДНР», – отметил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Покровское ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска ДНР, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь ДНР и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов.
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Среди украинских боевиков обнаружили «черных трансплантологов»
Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на территории Донбасса среди украинских боевиков действуют «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.
«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал...», – цитирует РИА «Новости» заявление Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, на территории вооруженного конфликта есть «раненые военнослужащие вооруженных формирований Украины со здоровыми органами, это и местные жители, которые имеют пророссийские взгляды и куда-то пропадают».
Он упомянул о свидетельствах работы западных трансплантологов, которые, по его данным, транспортируют органы на территорию Украины, а затем на Запад.
«Действительно, здесь отмечены работы, скажем так, западных трансплантологов-хирургов, которые проводят операции и сразу эвакуируют органы с территории Донбасса на материковую Украину, а дальше они идут в страны Запада, где цена на них возрастает многократно», – заявил Марочко.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
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Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Северск под нашим контролем», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС. Также он выразил надежду на освобождение Соледара в течение нескольких дней.
Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. В городе проживает около 11 тыс. человек, он находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.
Также он добавил, что сейчас идут освободительные бои за окрестности города. «Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [вооруженных сил Украины] по Северску», – сказал он.
Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.
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Названы последствия отстранения главы СБУ и генпрокурора Украины
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«Очевидно, что решение принималось максимально быстро и в нем напрямую замешаны Штаты. В скором времени мы увидим еще больше репрессий против граждан Украины, поддерживающих Россию», – заявила газете ВЗГЛЯД экс-депутат Николаевского облсовета, лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, комментируя отстранение генпрокурора Украины и главы СБУ.
«Примечательно, что Баканова и Венедиктову уволили не через Раду, а отстранили прямым указом президента. Это говорит о том, что решение надо было принимать быстро, не давая при этом возможности повлиять на какие-то материалы расследований или дел в прокуратуре», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского областного совета Лариса Шеслер.
«Сама форма отстранения является яркой иллюстрацией того, что представители силовых ведомств Украины имеют постоянные и очень тесные связи с Россией на освобожденных территориях. Насколько мне известно, в городах, взятых под контроль Россией, решили остаться и работать с местной властью не менее 60 человек с высокими званиями. Это довольно внушительные цифры», – отмечает собеседница.
Шеслер также обратила внимание на задержание помощника главы СБУ Ивана Баканова, которое состоялось в воскресенье утром. «Тот факт, что в операции участвовала группа быстрого реагирования (ГБР), говорит о том, что в принятии решений замешаны США. Для Вашингтона самая большая проблема – появление хотя бы каких-то договоренностей между Москвой и Киевом», – считает она.
Теперь же, говорит Шеслер, «мы будем наблюдать череду последствий отстранения Баканова и Венедиктовой». «Во-первых, будут усилены репрессии в отношении тех людей, которых подозревают в малейших симпатиях к Российской Федерации. Во-вторых, начнутся чистки в рядах СБУ. Под ударом окажутся все, кто хоть как-то связан с Россией. Речь может идти даже о давних знакомствах или дружбе», – предположила собеседница.
«При этом я бы не стала называть эти отставки жестом отчаяния со стороны Зеленского. Скорее, это попытка усилить контроль над действиями силовиков и припугнуть нелояльных», – заключила Шеслер.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – сказал Зеленский.
По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – добавил он.
Зеленский подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».
Как позже уточнили в офисе Зеленского, отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение. «Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников», – заявил замглавы ОП Андрей Смирнов. Таким образом, сперва в отношении Венедиктовой и Баканова будут проведены служебные проверки, а затем Зеленский внесет представление об их увольнении в Раду.
В то же время, по мнению политика и блогера Анатолия Шария, подобные шаги Зеленского означают, что двух ключевых силовиков Украины могут «плавно перевести в категорию подозреваемых в ближайшее время». Украинское издание «Страна» также обращает внимание на желание Зеленского быстро лишить Венедиктову и Баканова возможности влиять на какие-либо государственные решения.
«Ведь если идти по процедуре увольнения через парламент, то это заняло бы определенное время – внесение представления в Раду, рассмотрение на комитете, вынос решения на голосование. С учетом скорости прохождения вопросов в парламенте в условиях войны это могла быть, конечно, не сильно длительная процедура. Но минимум полдня у Баканова и Венедиктовой было бы от того момента, как они узнали бы о представлении президента, и до того, как они были бы уволены. И не исключено, что Зеленский посчитал, что даже такое время им давать нельзя», – отмечают авторы издания.
«Опасался ли он, что генпрокурор и глава СБУ за это время закроют какие-то уголовные дела, или уничтожат их материалы, или еще что-то сделают – вопрос открытый. Но скорость, с которой президент решил убрать их с занимаемой должности, крайне показательна», – говорится в материале издания.
Вместе с тем среди киевских аналитиков распространена и другая версия происходящего: поскольку количество поражений ВСУ на фронте растет, равно как и все громче ходят слухи о торговле западным оружием, Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку было необходимо «сделать кого-то крайним». Среди кандидатов на эту роль, помимо Баканова и Венедиктовой, также рассматривался главком ВСУ Валерий Залужный. Однако он пользуется доверием со стороны западных бенефициаров конфликта на Украине, что дает ему определенный иммунитет.
Примечательно и то, что слухи о планах Зеленского снять с поста главы СБУ своего друга детства и одноклассника ходили еще в конце июня.
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Силы ДНР перекрыли дорогу Авдеевка – Константиновка
Войска Донецкой народной республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку, сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», – передает ТАСС слова Басурина в эфире Первого канала.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что подразделения ДНР и России заняли участок трассы Константиновка – Авдеевка в районе села Каменка, они «продолжают наступление из района Светлодарска».
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Установлена вина ВСУ во взрыве драмтеатра Мариуполя
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Власти Донецкой народной республики в ходе расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя получили достоверные данные, что он произошел по вине военных Украины, сообщил близкий к следствию источник.
«Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных», – сообщил источник ТАСС.
Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Италии предложили Европе смириться с реальностью на Украине
В украинском конфликте Европе пора перестать заниматься иллюзорным стратегическим анализом, основанным на военной пропаганде, и смириться с реальностью, заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
По его мнению, ситуация на Украине достигла точки невозврата, поэтому требует немедленных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет EADaily.
«Именно поэтому справедливо задать вопрос, а не являются ли сейчас переговоры с Путиным более приемлемыми в моральном плане, чем продолжение уже проигранного противостояния, – пишет Микалессин. – Напрасное затягивание боевых действий лишь приведёт к большим жертвам, увеличит риск мирового конфликта и обречет Италию и Европу на экономическую катастрофу».
По прогнозам итальянского обозревателя, если Москва выдерживает санкции без особых проблем, то Италия и ЕС уже столкнулись с эффектом бумеранга. JP Morgan уже прогнозирует цены на нефть в 380 долларов за баррель, а управляющий Банком Италии Иньяцио Виско ожидает два года рецессии в случае полного прекращения поставок российского газа.
«За эти два года итальянские компании потеряют все, и в страну придет Китай, готовый провозгласить себя настоящим победителем в конфронтации между Россией и НАТО», – заключает журналист.
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СМИ: ЕК намерена ввести ограничения на потребление газа в Европе
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Европейская комиссия в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках, сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на проект документа, который попал в распоряжение издания.
По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой, передает ТАСС.
«Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», – говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержал нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Боррель заявил о создании механизма наказания за дезинформацию о демократии
Евросоюз приступает к созданию механизма, чтобы наказывать тех, кто подрывает демократию и демократические институты с помощью дезинформации, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Дезинформация – это оружие войны. Поэтому мы приступаем к созданию механизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с помощью дезинформации», – сказал Боррель, передает ТАСС.
Также политик заявлял, что страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России. По его мнению, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Ранее Боррель говорил, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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Боррель: Санкции ЕС не могут остановить боевые действия
Страны Евросоюза (ЕС) не могут себе позволить усталость от санкций, они должны продолжать соблюдать согласованные ограничения против России, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций, мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения [против России]», – приводит его слова ТАСС.
Он также полагает, что санкции работают. По мнению Борреля, хотя санкции «не могут остановить боевые действия, они создают много экономических проблем России».
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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