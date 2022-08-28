СМИ предсказали Польше голодный Армагеддон

В ближайшие дни в Польше может прекратиться производство продовольствия из-за нехватки азотных удобрений, пишет обозреватель Polityka Джоанна Сольска.

«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать все производство продуктов питания в стране», – написала автор, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в ближайшие дни с полок магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки.

«Если правительство не проснется, нам грозит Армагеддон», – предупредила она.

Сольска заявила, что для производителей удобрения логично прекратить производство – газ подорожал в десятки раз за два года. Если в августе 2020 года за мегаватт-час газа нужно было заплатить восемь евро, то через год уже 40, а сейчас – 300.

Как рассказал вице-президент Grupa Azoty Pulawy Яцек Янишек, компания вынуждена свести к минимуму убытки, поэтому останавливает производство.

Обозреватель раскритиковала министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика за ложные обещания фермерам, что в стране не будет нехватки удобрений даже в случае остановки производства. Сольска пояснила, что компании остановили выпуск удобрений летом, когда спрос на газ ниже.

Ранее сообщалось, что пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия.

До этого представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.