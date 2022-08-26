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26 августа, пятница | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
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Пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия
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Пивные и молочные заводы могут остановиться в Польше из-за прекращения производства азотных удобрений, сообщили польские СМИ.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа, сообщает газета Rzeczpospolita.
«Прекращение производства Azoty и ANWIL вызвало эффект домино, который теперь затронул пищевую промышленность, особенно молочное и пивоваренное производство, а также торговлю. Углекислый газ, побочный продукт деятельности химических заводов, необходим для производства пива, некоторых сыров, а также для производства сухого льда, необходимого для торговли», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
По данным газеты, крупный польский производитель сухого льда уже сообщил своим клиентам в пищевой промышленности о внезапной остановке производства.
Отмечается, что без газа нельзя производить пиво или расфасованные сыры или газированные напитки. Также без сухого льда не будет возможности хранить или транспортировать определенные продукты, требующие непрерывного охлаждения.
Руководитель польской молочной палаты Агнешка Малишевская отметила, что остановка производства азотных удобрений не позволит не только производить молочные продукты, но и поддерживать гигиену производственных линий. «Для сектора это означает драматическую ситуацию, потому что это прекратит расфасовку таких продуктов, как сыры, поскольку это происходит в газовой смеси, важным элементом которой является углекислый газ. Хуже того, группа Azoty также не может обеспечить поставку азотной кислоты, необходимой для поддержания гигиены производственных линий», – сказала она.
В свою очередь директор предприятия «Польские пивоварни» Барталомей Моржицкий заявил, что без углекислого газа остановится производство пива. «Это гигантская проблема для всех наших производителей, непосредственная угроза непрерывности производства, потому что CO2 является компонентом, необходимым для производства пива», – сказал он.
На данный момент отрасль пытается оценить масштабы угрозы и предпринять какие-то контрмеры, хотя возможности у нее ограничены. Нет информации о возможности импорта СО2, это слишком неотложная ситуация. Мы видим необходимость принятия срочных мер правительством», – резюмировал он.
Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.
Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
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Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.
«Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.
При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Газпром: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
Турбины компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находятся на ремонте в Канаде, заявили Газпроме.
«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», – передает сообщение компании ТАСС.
Напомним, правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале.
Между тем транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за 1 тыс. кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с марта поднялись в четверг выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Торги открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Цены растут на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Весной газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы, передает РИА «Новости».
Сейчас они меняются из-за неопределенности в связи с поставками газа. Ранее Газпром сообщил, что газопровод «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня.
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Оператор «Сахалина-2» предложил покупателям платить за СПГ в рублях
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Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил покупателям использовать для расчетов за топливо рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если предусмотренная контрактом оплата в долларах не может быть произведена из-за зарубежных санкций, сообщает Bloomberg.
«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», – приводит выдержку из соответствующих документов РИА «Новости».
По данным Bloombergа, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», – поясняет в связи с этим Bloomberg.
Ранее СПГ стал недоступен для ряда стран Азии из-за роста цен на спотовом рынке.
В прошлую пятницу появились сообщения, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», который был переведен Москвой под управление нового оператора. Ранее Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2».
Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
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Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом.
«Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.
Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».
«Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.
Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.
В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.
Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
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В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
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Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.
«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.
Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Канада собралась передать Германии оставшиеся турбины для «Северного потока»
Правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале, сообщила глава канадского МИДа Мелани Жоли.
Жоли сказала, что «таковым было решение, которое приняли» власти Канады. По ее словам, «это именно то, о чем попросила Германия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBC.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.
Стоимость газа в Азии выросла вслед за ценами в Европе
Цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM Platts, который отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань.
Стоимость фьючерсов выросла до 71,3 доллара за 1 млн BTU (британских тепловых единиц) вслед за ростом цен в Европе. Цены растут на фоне сообщений Газпрома об остановке поставок по «Северному потоку», переноса сроков работы СПГ-терминала американской Freeport LNG и конкуренции на рынке среди развитых стран, передает ТАСС.
При этом, как пишет «Никкэй», положительным фактором на спотовом рынке для Европы стало замедление экономического роста в Китае, который привел к сокращению потребления электроэнергии. В результате крупнейший импортер СПГ перепродает излишки запасов. Однако это ведет к росту зависимости Европы от Китая, пока она «пытается побороть энергетическую зависимость от России».
Напомним, в связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить. На днях стоимость газа в Европе поднялась выше 3 тыс. долларов. Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
Цены на газ создали проблемы для производителей пива и мяса в Британии
В Великобритании производители пива и мяса могут столкнуться с проблемами из-за того, что производитель и дистрибьютор сельхозудобрений собирается закрыть завод в Англии, сообщают СМИ.
Американская компания CF Industries – «крупнейший в Великобритании поставщик углекислого газа и производитель удобрений» – готовится «закрыть завод на северо-востоке Англии на фоне резкого роста цен на природный газ». Из-за этого «британский мясной и пивной секторы могут оказаться в затруднительном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
CF Industries временно остановит производство аммиака, так как стоимость газа, являющегося основным сырьем, достигла «рекордных уровней, что делает продолжение производства экономически невыгодным».
В мае Немецкий союз пивоваров предупредил о серьезном дефиците стеклянных бутылок для пива. Немецкий союз пивоваров спрогнозировал рост цен на пиво на фоне увеличения производственных издержек
Берлин предложил компаниям отказаться от госпомощи в рамках сбора за газ
Компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.
По словам Хабека, «было бы разумно, если бы компании, получающие хорошую прибыль, поступили так же», как отказавшаяся от госпомощи RWE. По нынешним законам, все компании могут заявить о своих правах на российский газ, но Берлин «видит, сколько сейчас появилось нахлебников». «Конечно, не это имелось в виду», – сказал министр. Он не указал конкретные компании, но сообщил, что «с некоторыми ведутся переговоры», передает ТАСС.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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