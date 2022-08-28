Мэр Одессы выступил против «войны с памятниками»

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.

Газете Telegraph Труханов рассказал, что не поддерживает «войну с памятниками» в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе. По его словам, сейчас специальная комиссия решает, какие памятники и скульптуры, находящиеся в городе, должны быть перемещены в музеи, сообщает РИА «Новости».

«Но нам также нужно подумать о том, чем мы их заменим: нам нужно выбрать что-то, что нам не нужно будет снова заменять через 10 лет», – отметил Труханов, признав, что историю города нельзя «переписать» в течение нескольких лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.

Напомним, украинская декоммунизация перешла в следующую фазу – дерусификации, полного отказа от русского на улицах городов, а прежде всего Киева. Так, министерство образования Украины окончательно решило исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир».

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