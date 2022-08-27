Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян

Взгляд
27 августа, суббота  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
Разделы

Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Франция потеряла Африку

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

Почему Украина не состоялась как государство

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
    Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков «Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных Вучич рассказал, что стало бы с Сербией в случае отсутствия запасов газа Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
    В Госдуме потребовали от Украины безоговорочной капитуляции В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки Британия решила передать Украине подводные беспилотники В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы
    ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой США заключили контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

    Главная тема


    Запорожская АЭС стала залогом выживания Украины

    «не портить отношения»


    Эксперт объяснил отказ Казахстана от экспорта вооружений

    «под угрозой ЕС»


    Чешский министр увидел риск революции в Европе

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    Видео

    ход спецоперации


    «СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

    отказ в шенгене


    За русофобию Россия накажет Европу рублем

    Католическая церковь


    Украина напала на папу Римского

    вооруженные силы


    Почему армии потребовалось больше военных

    экологическая повестка


    Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

    экстремальные методы


    Ирина Алкснис: Украинское образование готовит пушечное мясо

    соответствие реальности


    Дмитрий Орехов: За свой фрейм нужно бороться

    эпоха слова и знака


    Игорь Мальцев: Реальную политику заменили пиар-кампании

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян

    27 августа 2022, 20:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Франция и Германия призовут страны ЕС не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с правительством России, сообщили СМИ.

    «Понимая обеспокоенность некоторых государств – членов [ЕС] в данном контексте, мы тем не менее не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», – передает ТАСС текст документа, опубликованного Bloomberg, оказавшийся в его распоряжении в преддверии внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 30–31 августа в столице Чехии.

    Отмечается, что авторы заявления считают особенно важным сохранить возможность посещать страны ЕС для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.

    В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

    С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

    В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».


    Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
    		    26 августа 2022, 21:59
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».

    «Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.

    Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
    		    26 августа 2022, 17:23
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.

    «Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.

    Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.

    Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (37)
    Гаага попросила освободить ее от санкций против России
    		    25 августа 2022, 23:54
    Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.

    В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».

    В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.

    Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (34)
    Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России

    26 августа 2022, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.

    Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи. 

    МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.

    По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».

    Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Эстония признала провал международной изоляции России
    		    25 августа 2022, 22:18
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

    Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит. 

    При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».

    Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

    Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (26)
    СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
    		    26 августа 2022, 15:07
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.

    «Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.

    Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. 

    Коментарии (16)
    Чешский министр увидел риск революции в Европе
    		    27 августа 2022, 07:58
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Елизавета Булкина

    Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.

    Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».

    «Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.

    Более того, Блажек считает, что ситуация еще хуже, чем могут представить представители оппозиции, но не соглашается с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен, передает РБК.

    Вместо этой инициативы министр призвал ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.

    Отмечается, что в оппозиционной партии ANO назвали выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.

    Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.

    Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение. 

    В самой Чехии стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на «удаленку». 

    В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.

    В Германии предупреждают, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. 

    Более того, власти Германии с озабоченностью ожидает наступление осени из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

    В Молдавии в условиях энергетического кризиса ожидаются массовые протесты во второй половине августа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
    		    27 августа 2022, 11:58
    Фото: Moritz Wolf/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.

    «За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.

    Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.

    «Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.

    Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.

    Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров

    26 августа 2022, 17:57

    Текст: Вера Басилая

    Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

    Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%

    Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
    		    25 августа 2022, 16:04
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

    «Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.

    Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».

    Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.

    Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

    С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.

    В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью
    		    26 августа 2022, 15:24
    Фото: Соцсети
    Текст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис принял участие в акции волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сеток для украинских военных, где предстал перед публикой в футболке с матерным ругательством в адрес русского военного корабля.

    Как отметил депутат Игорь Кравченко, подобная одежда неприемлема для президента страны, 23,67% населения которой составляют русскоязычные граждане, передает «Ридус».

    «Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.

    В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

    С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

    Коментарии (8)
    Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
    		    25 августа 2022, 11:57
    Фото: Frank Hoermann/Sven Simon/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.

    В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.  

    Коментарии (22)
    Макрону припомнили слова о «смерти мозга» НАТО
    		    26 августа 2022, 07:42
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку политика Макрона противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО, пишут СМИ.

    Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.

    Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию. «Тем более что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», – говорится в статье.

    В 2019 году президент Франции заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (5)
    Рижская дума проголосовала за снос еще одного памятника советским воинам
    		    25 августа 2022, 15:40
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Александра Юдина

    Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе Румбула.

    На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов – 40 человек проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

    Как заявил директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс, этот памятник «числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном кабинетом министров, и поэтому самоуправление должно его демонтировать».

    Также отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундса Юревицса и сопредседателем партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым, которого обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.

    Другой депутат от «Русского союза Латвии» Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам холокоста во время Второй мировой войны, однако Дума это предложение не поддержала.

    «Поддержанное депутатами столичной Думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября», – отмечается в сообщении.

    Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Последний элемент памятника Освободителям Риги снесли

    25 августа 2022, 17:33

    Текст: Ольга Иванова

    В рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска.

    На видеотрансляции из парка Победы зафиксировано, как обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM, сообщает РИА «Новости».

    Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •