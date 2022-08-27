Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян

Франция и Германия призовут страны ЕС не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с правительством России, сообщили СМИ.

«Понимая обеспокоенность некоторых государств – членов [ЕС] в данном контексте, мы тем не менее не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», – передает ТАСС текст документа, опубликованного Bloomberg, оказавшийся в его распоряжении в преддверии внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 30–31 августа в столице Чехии.

Отмечается, что авторы заявления считают особенно важным сохранить возможность посещать страны ЕС для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».