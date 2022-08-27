В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой

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27 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

Почему Украина не состоялась как государство

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
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    Украина напала на папу Римского

    вооруженные силы


    Почему армии потребовалось больше военных

    экологическая повестка


    Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

    экстремальные методы


    Ирина Алкснис: Украинское образование готовит пушечное мясо

    соответствие реальности


    Дмитрий Орехов: За свой фрейм нужно бороться

    эпоха слова и знака


    Игорь Мальцев: Реальную политику заменили пиар-кампании

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой

    27 августа 2022, 11:58

    Текст: Кристина Цыцура

    Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.

    «За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.

    Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.

    «Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.

    Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.

    Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.


    Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
    		    26 августа 2022, 17:23
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.

    «Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.

    Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.

    Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

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    Коментарии (37)
    Гаага попросила освободить ее от санкций против России
    		    25 августа 2022, 23:54
    Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.

    В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».

    В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.

    Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.

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    Коментарии (34)
    Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России

    26 августа 2022, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.

    Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи. 

    МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.

    По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».

    Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

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    Коментарии (36)
    Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
    		    26 августа 2022, 21:59
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».

    «Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.

    Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

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    Коментарии (21)
    Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
    		    26 августа 2022, 14:02
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.

    «Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.

    «Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.

    Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.

    При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.

    В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

    В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.

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    Коментарии (62)
    Эстония признала провал международной изоляции России
    		    25 августа 2022, 22:18
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

    Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит. 

    При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».

    Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

    Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.

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    Коментарии (26)
    Shell отказалась перезаключать долгосрочный контракт с «Сахалином-2»
    		    25 августа 2022, 09:15
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Англо-голландская Shell вряд ли будет перезаключать с новым российским оператором «Сахалина-2» долгосрочный контракт на сжиженный природный газ с проекта.

    «Shell не намерена подписывать новый контракт c «Сахалинской энергией» и будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама расторгнет его. Затем... Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке», – передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. 

    Отмечается, что компания получает с «Сахалина-2» 1 млн тонн СПГ в год по долгосрочному контракту, который завершается в 2028 году.

    При этом Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2».

    Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина-2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.

    Коментарии (25)
    Газпром: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде

    25 августа 2022, 12:13

    Текст: Елизавета Булкина

    Турбины компрессорной станции (КС) «Портовая» сейчас не находятся на ремонте в Канаде, заявили Газпроме.

    «В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», – передает сообщение компании ТАСС.

    Напомним, правительство Канады намерено передать Германии оставшиеся пять газовых турбин для газопровода «Северный поток» после ремонта в Монреале.

    Между тем транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании.

    Коментарии (18)
    СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
    		    26 августа 2022, 15:07
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.

    «Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.

    Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. 

    Коментарии (16)
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 3300 долларов за 1 тыс. кубометров
    		    25 августа 2022, 18:46
    Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с марта поднялись в четверг выше 3300 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Торги открыли на уровне чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров (+3%). Цены растут на 10,8%, составляя 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Весной газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов обновляли исторические максимумы, передает РИА «Новости».

    Сейчас они меняются из-за неопределенности в связи с поставками газа. Ранее Газпром сообщил, что газопровод «Северный поток» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня.

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    Коментарии (32)
    Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
    		    26 августа 2022, 09:04
    Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».

    Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.  

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    Коментарии (30)
    Рост числа психических расстройств прогнозируют в Европе из-за конца «периода изобилия»
    		    24 августа 2022, 23:33
    Фото: Photorevolution/Imagebroker/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы, сказал газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия».

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил граждан об окончании «периода изобилия» и призвал готовиться к последствиям кризисов, связанных с конфликтом на Украине и климатическими изменениями, передают РИА «Новости». Также он отметил, что европейцам придется столкнуться с дефицитом. 

    «Последние десять лет мы наблюдаем, что причины нетрудоспособности взрослого работоспособного населения – это сами психические заболевани или их последствия. Сейчас стало нормальной практикой, когда молодой образованный человек или девушка получает инвалидность или отвод от работы в связи с психическими заболеваниями и сидит на иждивении у государства», – говорит Фомин.

    Такая тенденция складывается уже довольно давно, подчеркивает эксперт, и последствия событий последних лет, таких как пандемия коронавируса, отражаются на психике людей. Особенно это распространено в Европе, которой приходится переживать идущие один за другим кризисы, а жителям – отказываться от привычного комфорта, готовясь к окончанию «периода изобилия».

    «Если прошлый век называли веком депрессии, то текущий – век тревоги. Причем тревога – это основное психическое расстройство, которое преследует людей и заставляет их страдать. Люди не справляются с тем, насколько интенсивной стала жизнь, насколько всего много нужно успеть и в каких условиях. В связи с этим зарождается состояние тревожности и ощущение пребывания в перманентном стрессе», – делится собеседник.

    Из-за такого эмоционального напряжения, по словам психиатра, есть риск того, что в Европе существенно сократится число работоспособного населения. «Люди почувствуют, что у них депрессия. Это клинический диагноз. Им его поставят, начнут лечить. Они просто выпадут из производственного цикла и не смогут выполнять свою работу», – заключил Фомин.

    В середине августа Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) предложила сделать 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по словам парламентариев, вызывает серьезную озабоченность. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем. Подчеркивается, что данная статистика относится еще к допандемийному времени, когда число психических расстройств было меньше.

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    Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров

    26 августа 2022, 17:57

    Текст: Вера Басилая

    Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу почти достигла 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3541 доллара за тысячу кубометров, или 340,9 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

    Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%

    Ранее сообщалось, что цена газа в Европе достигла 3400 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
    		    25 августа 2022, 16:04
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

    «Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.

    Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».

    Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.

    Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

    С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.

    В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

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    Mitsubishi и Mitsui подтвердили намерение сохранить доли в «Сахалине-2»
    		    25 августа 2022, 06:25
    Фото: Sakhalin Energy/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.

    «Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие», – заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, после того как Mitsui и Mitsubishi подадут соответствующий запрос, решение будет принимать российская сторона. «Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для стабильных поставок СПГ», – приводит его слова ТАСС.

    Как сообщала газета «Никкэй», Mitsui и Mitsubishi направят уведомление в течение августа. После этого российская сторона в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

    Напомним, Россия официально уведомила японские компании о смене оператора «Сахалина–2». 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.

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