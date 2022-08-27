В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой

Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.

«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.

Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.

«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.

Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.

Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.