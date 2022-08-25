Рижская дума проголосовала за снос еще одного памятника советским воинам

Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе Румбула.

На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов – 40 человек проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

Как заявил директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс, этот памятник «числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном кабинетом министров, и поэтому самоуправление должно его демонтировать».

Также отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундса Юревицса и сопредседателем партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым, которого обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.

Другой депутат от «Русского союза Латвии» Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам холокоста во время Второй мировой войны, однако Дума это предложение не поддержала.

«Поддержанное депутатами столичной Думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября», – отмечается в сообщении.

Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.