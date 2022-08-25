Луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром

Луганские разведчики уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВСУ по Соледаром.

«Наблюдаем противника в количестве десяти человек. Будем работать артиллерией. Применяем БПЛА «мавики» (гражданские дроны-квадракоптеры). В данный момент наводимся», – передает РИА «Новости» слова разведчика перед началом корректировки огня артиллерии по доту украинских военных.

После того как луганские бойцы успешно поразили цель, ВСУ начали отвечать огнем, пытаясь вычислить местонахождение разведгруппы.

«Они прощупывают высотки, откуда можно вести огонь, наблюдать... Аккуратно, был блик в зеленке... Кто-то на нас смотрит», – прокомментировал разведчик обстановку после разрыва нескольких украинских снарядов.

После выполнения задачи по корректировке группа сменила позицию и выпустила по доту несколько ракет из противотанковых управляемых ракет.

«С ПТУР производится максимум два-три выстрела с одной позиции, потом меняем позиции, так как могут накрыть минометом, артиллерией, «Градом», может работать снайпер. Поражаем легкобронированную, бронированную технику противника, джипы, танки, доты», – рассказал один из разведчиков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.