В «Стриме освобождения» обсудили мины «Лепесток»

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24 августа, среда | Последнее обновление — 13:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
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Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.
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Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин.
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В «Стриме освобождения» обсудили мины «Лепесток»
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Российский журналист Александр Малькевич в своем втором «Стриме освобождения» «Малькевич LIVE» обсудил с экспертами обстрел в Ворошиловском районе со стороны ВСУ, освобождение Харьковской области и напряженную ситуацию на Запорожской АЭС.
Так, с гендиректором телеканала «Оплот» Константином Медяником было обсуждено происшествие в Ворошиловском районе, чего «не было с 2014 года».
«Те люди, которые бьют по детским садам, школам, больницам, чем они отличаются от Басаева? Это реальные террористы, с которыми надо бороться. Большинство здесь людей уже привыкло не обращать внимание, даже если в 500 метрах разрывается мина-лепесток», – написал телеведущий в своем Telegram-канале, добавив, что «Лепесток» – очень подлая мина.
«Когда на нее наступаешь, она отрывает конечность. Однозначно человек становится инвалидом», – отметил он.
По словам Медяника, он однажды увидел, что во дворе лежат мины-лепестки. «Одно из безопасных разминирований – уничтожение ее с помощью стрелкового оружия. Так получилось, что пришлось лично во дворе его и применить», – рассказал он.
Во время разговора с главой администрации Харьковской области Виталием Ганчевым обсуждалось, что в данный момент освобождены порядка 20% Харьковской области, но люди уже видят положительные изменения.
«Российский флаг здесь поднят навсегда. Харьковская область возвращается на свою историческую Родину. Наши деды воевали, чтобы освободить землю от этой коричневой чумы», – отметил собеседник.
Как во время стрима заметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, даже самому отвлеченному «от всего этого человеку можно объяснить, что в случае аварии на Запорожской АЭС, ему придется воду консервировать, в банки закатывать».
«Здесь самая мощная атомная станция в мире, шесть энергоблоков. Здесь крупнейшие сухие хранилища отходов ядерного топлива, которые находятся на открытой площадке. Если жахнет, то можно забыть про очень многие вещи, включая отдых на море, ведь облако и до Турции может долететь, и до Берлина», – предупреждает чиновник.
Более того, по словам Рогова, глава ООН не может сказать, что Украина обстреляла АЭС, потому что ему запрещают. «А кто ее обстреливает, она сама себя что ли?», – задался вопросом Рогов.
Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ
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Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра
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Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо, озаглавленное как «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», – подчеркнул Макгрегор. Он выразил уверенность, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется «непоправимым».
«Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина», – предположил автор.
Накануне стало известно, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на миллиарды долларов.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя
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Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.
«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.
Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.
Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.
Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.
По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Глава администрации запорожской Михайловки погиб в результате теракта
Глава администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов выразил глубокие соболезнования родным и близким. «Царство Небесное убиенному Иоанну!» – говорится в его сообщении.
Также он призвал «уничтожить террористическое образование УГИЛ» («Украинское государство»).
Ранее неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Минобороны: ВСУ провоцируют Россию на ответный огонь в Харьковской области
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории школы в Харьковской области с целью обстрела Вооруженных сил РФ и провоцирования их на ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории частных домовладений в городе Артемовске в ДНР, насильно удерживая мирных жителей в их домах.
Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»
Украина вернет Крым «любыми средствами»», заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Крымская платформа», сообщает агентство Reuters.
«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», – передает слова Зеленского Ura.ru.
До этого Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».
Ранее на форуме канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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В Совфеде пообещали не допустить воровства российского газа Украиной
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он выразил мнение, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также «прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя». «Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему», – отметил Бондарев.
«Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков. Это произвол и беззаконие, которые Россия ни в коем случае не позволит осуществить. Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы.», – подчеркнул политик.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать «голубое топливо» в ЕС. Ранее оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
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В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», – сообщил Конашенков.
«За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.
Уничтожено: пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ильинка, Красная Гора ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган» в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое ДНР.
Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны объявили о наступлении союзных войск в Николаевской области.
Покушение с использованием СВУ совершено на чиновника в Херсонской области
Покушение совершено на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), чиновник жив, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Было совершено покушение на замглавы департамента внутренней политики Игоря Телегина, он жив-здоров, с ним все в порядке, скоро приступит к работе. Сработало СВУ, судя по всему, действовали непрофессионалы. Стараются установить [причастного]», – передает ТАСС слова Стремоусова.
Напомним, на прошлой неделе была совершена попытка покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, взрывное устройство было заложено рядом с зоопарком, куда должен был приехать глава города.
В МВД ДНР сообщили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к срабатыванию самодельного взрывного устройства.
В Китае назвали глупыми попытки Запада представить Украину «добром»
Страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину «стороной добра» и «воплощением справедливости», что выглядит абсурдно и глупо, говорится в материале китайского издания The Global Times.
«Вашингтон слишком увлекся созданием историй в духе «слабый побеждает сильного», провоцируя некоторые страны на противостояние с крупными державами и выдумывая сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине для того, чтобы добиться задуманного эффекта», – приводит текст публикации РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за «гаранта мира» и «воплощение справедливости» выглядит глупо. При этом западные лидеры отказались обсуждать тему гарантий безопасности для Украины.
Трагедия такого подхода, по мнению издания, заключается в том, что он не учитывает взаимозависимости, накрепко связывающей всех участников международных отношений.
«В эпоху глобализации феномены безопасности и угрозы неразрывно связаны. Неразумно пытаться расширить пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других», – констатировало СМИ.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обвинил Вашингтон в попытке сохранить гегемонию США и ослабить Россию конфликтом на Украине. Он также заявил, что коллективный Запад воспроизводит украинский сценарий в ситуации вокруг Тайваня.
Эрдоган высказался о принадлежности Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что полуостров необходимо вернуть Украине.
«Международное право предписывает, что Крым должен быть возвращен Украине, чьей неотъемлемой частью он является. Это критически важно как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины», – приводит его слова Ura.ru.
Эрдоган заявил, что это принципиальная позиция Анкары, которой она придерживается.
Между тем Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса в рамках территориальной целостности Украины.
«Турция с самого начала украинского кризиса выступает за его урегулирование в рамках территориальной целостности и суверенитета Украины. Эта позиция была вновь изложена во время моего визита во Львов 18 августа. Мы настроены решительно на продолжение посреднических усилий в направлении обеспечения мира. Прекращение войны и обеспечение вновь в бассейне Черного моря спокойствия и стабильности позволит глубоко вздохнуть не только региону, но и всему миру», – приводит слова президента Турции ТАСС.
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
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