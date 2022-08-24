В «Стриме освобождения» обсудили мины «Лепесток»

Российский журналист Александр Малькевич в своем втором «Стриме освобождения» «Малькевич LIVE» обсудил с экспертами обстрел в Ворошиловском районе со стороны ВСУ, освобождение Харьковской области и напряженную ситуацию на Запорожской АЭС.

Так, с гендиректором телеканала «Оплот» Константином Медяником было обсуждено происшествие в Ворошиловском районе, чего «не было с 2014 года».

«Те люди, которые бьют по детским садам, школам, больницам, чем они отличаются от Басаева? Это реальные террористы, с которыми надо бороться. Большинство здесь людей уже привыкло не обращать внимание, даже если в 500 метрах разрывается мина-лепесток», – написал телеведущий в своем Telegram-канале, добавив, что «Лепесток» – очень подлая мина.

«Когда на нее наступаешь, она отрывает конечность. Однозначно человек становится инвалидом», – отметил он.

По словам Медяника, он однажды увидел, что во дворе лежат мины-лепестки. «Одно из безопасных разминирований – уничтожение ее с помощью стрелкового оружия. Так получилось, что пришлось лично во дворе его и применить», – рассказал он.

Во время разговора с главой администрации Харьковской области Виталием Ганчевым обсуждалось, что в данный момент освобождены порядка 20% Харьковской области, но люди уже видят положительные изменения.

«Российский флаг здесь поднят навсегда. Харьковская область возвращается на свою историческую Родину. Наши деды воевали, чтобы освободить землю от этой коричневой чумы», – отметил собеседник.

Как во время стрима заметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, даже самому отвлеченному «от всего этого человеку можно объяснить, что в случае аварии на Запорожской АЭС, ему придется воду консервировать, в банки закатывать».

«Здесь самая мощная атомная станция в мире, шесть энергоблоков. Здесь крупнейшие сухие хранилища отходов ядерного топлива, которые находятся на открытой площадке. Если жахнет, то можно забыть про очень многие вещи, включая отдых на море, ведь облако и до Турции может долететь, и до Берлина», – предупреждает чиновник.

Более того, по словам Рогова, глава ООН не может сказать, что Украина обстреляла АЭС, потому что ему запрещают. «А кто ее обстреливает, она сама себя что ли?», – задался вопросом Рогов.