Сенатор: Российский триколор в мире становится символом независимости и свободы

«Тот факт, что День флага в этот раз празднуется не только внутри России, но и на освобожденных украинских территориях, говорит о том, что жители этих регионов связывают свое будущее с нашей страной», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Константин Долгов. В понедельник в России отмечается День Государственного флага.

Российский триколор, по мнению сенатора, превращается в символ независимости и свободы для всего мира, уверен сенатор. «Наша страна становится оплотом традиционных ценностей, близких подавляющему большинству населения планеты, оплотом всех народов, готовых отстаивать свое мнение перед лицом мирового гегемона, защищать свою самобытность и культуру. Россия выступает как ориентир формирующегося многополярного мира», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший эмиссар МИДа по правам человека Константин Долгов.

«Праздник отмечают не только внутри страны, но и в Донбассе, например, в освобожденном Мариуполе, и в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях. Это выбор жителей этих территорий, – отмечает сенатор. – Желание местных жителей получить российский паспорт, стать частью России – это результат освобождения этих людей от марионеточного нацистского режима. Это результат денацификации Донбасса, реализация той задачи, которую поставил наш президент».



«Российский народ – наш многонациональный и многоконфессиональный народ – сегодня как никогда сплотился вокруг нашего президента. Причина? Президент последовательно реализует курс на укрепление суверенитета, независимости нашей страны. Вот почему уровень поддержки Путина по мировым меркам просто зашкаливает – более 80%. Это действительно небывалый пример консолидации общества вокруг своего лидера, в мировой политике это абсолютно беспрецедентный случай», – сказал Долгов.

День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году по указу президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа.

Как сообщила ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник в городах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины прошло празднование Дня флага России. «В Мелитополе состоялось торжественное поднятие российского флага и танцевальный флешмоб. Жители области, в том числе и молодежь, были в праздничном настроении, улыбались, махали флагами», – рассказала газете ВЗГЛЯД Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Самым эмоциональным, по моим личным ощущениям, стал автопробег. Мы ехали большой колонной с флагами в заповедник «Каменная могила», чтобы там, на верхней точке комплекса, развернуть наш триколор. И на протяжении всей дороги люди из встречных машин махали нам своими флажками, которые уже есть практически у каждого. Они также кричали слова поддержки», – поделилась собеседница.

«Настроения на праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага, царят однозначно позитивные, – рассказал в свою очередь заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Роман Олексин. – Для нас на протяжении восьми лет российский триколор означает нечто свое, родное, поскольку все это время Россия оказывала и продолжает оказывать помощь жителям республики. Поэтому для нас российский флаг очень родной и близкий».

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем флага России, а в Херсоне триколором украсили въездную сцену.

В Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы. Затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов.

В ночь на 22 августа в Москве прошел автопробег в честь Дня флага. В мероприятии приняли участие более 300 автомобилей, сообщается на сайте мэра Москвы. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица».

В честь Дня флага телебашни в разных регионах включат праздничную иллюминацию. «Праздничный сценарий подсветки появится на Останкинской телебашне, а также на телебашнях в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Ярославле и других городах. Телебашни окрасятся цветами российского триколора», – сообщили ТАСС в Российской телевизионной радиовещательной сети.