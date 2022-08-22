Пушилин и Пасечник поздравили граждан с Днем флага России

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем Государственного флага Российской Федерации.

«День Государственного флага Российской Федерации – это особенный праздник. Российский триколор олицетворяет национальную гордость, могущество и героическое прошлое. Он выражает стремление к миру, сплоченность народа, его верность Отчизне, отвагу и мужество», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

«Флаг России дорог и священен для сотен миллионов людей по всему миру. Но для жителей Донецкой Народной Республики это чрезвычайно ценный и знаковый символ. Именно под флагом России проходили Русская весна и референдум. Именно под ним мы встали на защиту своей земли и всего Русского мира. А сейчас флаг России гордо реет над освобожденными исконно русскими землями, и с каждым днем все больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной», – подчеркнул он.

По словам Пушилина, белый, синий, красный – это цвета-индикаторы, по которым сегодня можно определить стремящихся к справедливости, правде и мирному будущему. «Нас таких много, и вместе мы обязательно придем к Победе», – добавил он.

«Дорогие соотечественники, жители России и все, кто по крови и духу считает себя русскими! Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации! Бело-сине-красный триколор олицетворяет безграничное могущество нашей Великой Родины, ее славное прошлое, настоящее и будущее, объединяет русских людей по всему земному шару», – заявил, в свою очередь, Леонид Пасечник, поздравление которого публикует «Луганьмедиа».

«Для Донбасса это особый символ. Вид российского флага воодушевлял и давал силы народу Луганщины в самые тяжелые дни 2014 года, когда преступный киевский режим направил танки, авиацию и артиллерию на мирное население. На протяжении восьми лет он напоминал нам, что Россия рядом и поддерживает нас. Сегодня реющий над освобожденными населенными пунктами российский стяг вызывает гордость за принадлежность к Русскому миру и вдохновляет на подвиги бойцов Народной милиции ЛНР, очищающих землю Донбасса от украинского неонацизма. С праздником!» – добавил Пасечник.

Кроме того, поздравление с Днем государственного флага опубликовали дети из Запорожской области. Ребята из разных городов и поселков освобожденной территории передали стихотворное видео поздравление, которое завершается строками:

«Гордо реет в небе синем

Флаг надежды и мечты.

Флаг страны моей – России,

под которым – я и ты!»

День флага России был учрежден 20 августа 1994 года. В 2022 день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании национального флага РСФСР», согласно которому следовало считать исторический флаг России (полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос) официальным национальным флагом Российской Федерации. День российского флага отмечается 22 августа.