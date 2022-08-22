Въездную стелу Херсона украсили триколором ко Дню флага России

Ко Дню Государственного флага России волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» украсили триколором въездную стелу Херсона.

День государственного флага на освобожденных территориях Херсонской области отметили праздничными мероприятиями. В Геническе организовали детский флешмоб с интерактивными играми, рисованием мелками, викторинами и аквагримом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Херсоне на площади возле центра гуманитарной помощи «Единой России», расположенном в КЦ «Юбилейный», прошел праздничный концерт с участием популярных российских артистов. Со сцены жителей города и области с праздником поздравили Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Родион Газманов и другие.

Волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» ко Дню государственного праздника раскрасили стелу на въезде в Херсон в цвета российского флага.

«Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен!» – говорил Николай I. Флаг нашего Государства для каждого россиянина сегодня не только символ единения народов, национальностей и поколений. Это символ бесстрашия и защиты, мужества и веры. Символ гордости и уверенности», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

«Страну создают люди, а будущее начинается здесь и сейчас. Где бы я не работал, всегда обращаю внимание на флаги. Есть ли они в населенных пунктах. Где вывешены и в каком состоянии. Потому что отношение к стране начинается с отношения к главным государственным символам: гербу, флагу и гимну. Сегодня в освобожденных территориях, флаг России является символом веры и надежды на лучшее будущее. Будущее без страха перед нацистским режимом. Триколор на шевроне есть у каждого бойца на передовой. И у каждого волонтера гуманитарной миссии. Мы с гордостью носим его, зная, что только вместе нам по силам любые задачи! С нами Правда. А значит, мы вновь победим и флаг нашего государства никогда не спустится там, где однажды был поднят!» – добавил Кастюкевич.

Гуманитарная миссия партии «Единая Россия» работает в Херсонской области с марта. В июне в Херсоне был открыт центр гуманитарной помощи, куда обратились уже более 70 тыс. человек. Сегодня волонтеры выдают продукты и лекарства, оказывают юридические консультации и оказывают иные виды помощи не только в Херсоне, но и в Геническе, Скадовске, а также селах области. Общий объем распределенной помощи превысил 740 тонн.