В ЛНР и Запорожской области рассказали о праздновании Дня флага России

«Желание местных жителей быть вместе с Россией обусловлено тем, что мы видели, как меняется жизнь в Крыму, как там развивается инфраструктура и социальная сфера. Нам тоже хочется перемен», – сказала газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожский области Вероника Аксютина. Ранее в городах ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Украины прошло празднования Дня флага России.

«В Мелитополе состоялось торжественное поднятие российского флага и танцевальный флешмоб. Жители области, в том числе и молодежь, были в праздничном настроении, улыбались, махали флагами», – рассказала Вероника Аксютина, заместитель министра по молодежной политике военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Самым эмоциональным, по моим личным ощущениям, стал автопробег. Мы ехали большой колонной с флагами в заповедник «Каменная могила», чтобы там на верхней точке комплекса развернуть наш триколор. И на протяжении всей дороги люди из встречных машин махали нам своими флажками, которые уже есть практически у каждого. Они также кричали слова поддержки», – поделилась собеседница.

«Когда мы приглашали жителей на мероприятия, посвященные празднованию Дня флага, мы не слышали в ответ никакого негатива, отказов. Они с удовольствием приходят на праздник», – отметила Аксютина.

«Мне кажется, желание быть вместе с Россией у жителей Запорожской области во многом связано с тем, что на протяжении восьми лет мы видели, как меняется жизнь в Крыму, как там развивается инфраструктура и социальная сфера. Нам тоже хочется перемен, развития своего региона, благополучия и спокойной жизни для своих семей», – добавила она.

«Настроения на праздничных мероприятиях, посвященных Дню флага, царят однозначно позитивные. Для нас на протяжении восьми лет российский триколор означает нечто свое, родное, поскольку все это время Россия оказывала и продолжает оказывать помощь жителям республики. Поэтому для нас российский флаг очень родной и близкий», – рассказал заместитель министра культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики Роман Олексин.

«21 и 22 августа у нас в республике проходит целый фестиваль, посвященный Дню флага. Запланировано огромное количество мероприятий: концерты, показы фильмов и спектаклей, встречи с выдающимися людьми и множество других активностей», – рассказал собеседник.

«В частности, прошла очень интересная и воодушевляющая встреча с космонавтами России. Ее участниками стали как молодые жители республики, так и военнослужащие народной милиции, которые сегодня защищают свою Родину. Все остались очень воодушевленными от общения», – отметил он.

«Все эти мероприятия позволяют отвлечься от ситуации на фронте, взбодриться духом. Жители чувствуют поддержку России. Впервые к празднованиям присоединяются вновь освобожденные города республики. Раньше там запрещалась русская культура, русский язык и вообще все русское, потому что это противоречило идеологии Украины. Наконец-то люди вздохнули с облегчением», – отметил собеседник.

Ранее в День государственного флага в Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы.

Затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов.

Председатель российского Союза молодежи, член общественной палаты Павел Красноруцкий рассказал, что было решено получить из разных регионов страны небольшие отрезки флага, собрать их вместе и организовать флешмоб, «чтобы тем самым показать, что мы едины, наша страна единая, мощная и непобедимая».

А руководитель «Волонтеров Победы» города Москвы Екатерина Золяева считает День флага одним из самых главных праздников страны, как и День Победы. «Только уважая наши государственные знаки, мы можем помнить наше прошлое, чтить настоящее и с верой смотреть в будущее», – уверена она. По ее словам, сегодня общественники и активисты «с удовольствие собрались, чтобы собрать лоскуты нашего прекрасного флага в единое полотно».

По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, присутствовавшего на церемонии, День флага – это праздник одного из символов суверенитета России, день, который обозначает непрерывность и единство истории страны, о чем говорит президент. Наш флаг, считает он, также символизирует и единство многонациональных народов России, победу ее свободы и суверенитета. «Это борьба идет и сегодня, и, мне кажется, в этот день, когда поднимается триколор надо всей нашей страной, всем должно быть понятно: в этой борьбе победа будет за нами», – заявил Петр Толстой.

Кроме того, в ночь на 22 августа в Москве прошел автопробег в честь Дня флага России. В мероприятии приняли участие более 300 автомобилей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица».

Участники начали собираться на проспекте Академика Сахарова с 20.00. Старт был дан в 23.30. Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу, выстроившись в цвета флага России, и вернулась в точку старта.

«Всего в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей. Участники пробега украшали патриотической символикой и флагами не только свои машины – некоторые сделали тематический аквагрим», – говорится в сообщении.

В честь Дня Государственного флага телебашни в разных регионах России включат праздничную иллюминацию. «Праздничный сценарий подсветки появится на Останкинской телебашне, а также на телебашнях в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Ярославле и других городах. Телебашни окрасятся цветами российского триколора», – сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Кроме того, как сообщили в Роскосмосе, россиян поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков, находящиеся на борту Международной космической станции.

Вместе с тем, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили граждан с Днем государственного флага России, а в Херсоне триколором украсили въездную сцену.

День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году указом президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа.