В День флага России на Поклонной горе прошел флешмоб

В День государственного флага в Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошла традиционная церемония поднятия триколора – одного из самых больших российских флагов, который хранится в фондах Музея Победы.

А затем впервые в истории на площади перед музеем 200 волонтеров и активистов общественных движений развернули флаг, части которого привезли из всех регионов нашей страны. Всего частей – 90, пять из них – из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонской и Харьковской областей. На каждой привезенной части флага от руки написаны пожелания из регионов, сообщает Lenta.ru.

Председатель российского Союза молодежи, член общественной палаты Павел Красноруцкий рассказал, что было решено получить из разных регионов страны небольшие отрезки флага, собрать их вместе и организовать флешмоб, «чтобы тем самым показать, что мы едины, наша страна единая, мощная и непобедимая».

А руководитель «Волонтеров Победы» города Москвы Екатерина Золяева считает День флага одним из самых главных праздников страны, как и День Победы. «Только уважая наши государственные знаки, мы можем помнить наше прошлое, чтить настоящее и с верой смотреть в будущее», – уверена она. По ее словам, сегодня общественники и активисты «с удовольствие собрались, чтобы собрать лоскуты нашего прекрасного флага в единое полотно».

По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, присутствовавшего на церемонии, День флага – это праздник одного из символов суверенитета России, день, который обозначает непрерывность и единство истории страны, о чем говорит президент. Наш флаг, считает он, также символизирует и единство многонациональных народов России, победу ее свободы и суверенитета. «Это борьба идет и сегодня, и, мне кажется, в этот день, когда поднимается триколор надо всей нашей страной, всем должно быть понятно: в этой борьбе победа будет за нами», – заявил Петр Толстой.

Кроме того, в ночь на 22 августа в Москве прошел автопробег в честь Дня флага России. В мероприятии приняли участие более 300 автомобилей, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица».

Участники начали собираться на проспекте Академика Сахарова с 20.00. Старт был дан в 23.30. Колонна из автомобилей белого, синего и красного цветов сделала круг по Садовому кольцу, выстроившись в цвета флага России, и вернулась в точку старта.

«Всего в автопробеге приняло участие более 300 автомобилей. Участники пробега украшали патриотической символикой и флагами не только свои машины – некоторые сделали тематический аквагрим», – говорится в сообщении.

В честь Дня Государственного флага телебашни в разных регионах России включат праздничную иллюминацию. «Праздничный сценарий подсветки появится на Останкинской телебашне, а также на телебашнях в Белгороде, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Ярославле и других городах. Телебашни окрасятся цветами российского триколора», – сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Кроме того, как сообщили в Роскосмосе, россиян поздравили космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков, находящиеся на борту Международной космической станции.

День Государственного флага Российской Федерации стал официальным праздником страны в 1994 году указом президента России. Он посвящен возрожденному флагу России и отмечается ежегодно 22 августа.