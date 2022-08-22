Кличко призвал вернуть железный занавес между Россией и Европой

Европе необходимо опустить железный занавес между собой и Россией, запретив россиянам выезжать в ЕС, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете «Бильд».

«Железный занавес должен быть возвращен», – передает его слова ТАСС.

По словам Кличко, «свыше 70% россиян поддерживают [президента РФ Владимира] Путина». «Украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе. Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», – сказал мэр Киева.

Он также добавил, что россияне не поддерживают европейские ценности. «Как может быть, что они одновременно наслаждаются европейской системой», – возмутился он.

При этом Кличко возмутился, что Берлин поставляет Украине недостаточно оружия. «Я очень разочарован. Без еще большего количества оружия мы не сможем остановить русских. Мы получаем оружие, но недостаточно. Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину», – заявил Кличко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.