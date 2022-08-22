Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме

|
22 августа, понедельник | Последнее обновление — 09:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский назвал «последнюю черту» для отказа от переговоров с Россией
Разделы
Ксения Анатольевна, сходите, пожалуйста, в госпиталь, пообщайтесь с донбасскими беженцами, принесите детям конфеток. Ваню Урганта с собой возьмите. Они готовы с вами поговорить. Вы-то почему не готовы?
Подробности...
Какие бы ни были отношения России и Украины, в какие смысловые тупики мы бы ни заходили вместе и по отдельности – ничто и никогда не оправдает то, что произошло с Дарьей Дугиной.
Подробности...
Взрыв слышали все. Он произошел во время гала-концерта – кажется, выступал Аким Апачев с «Плыве кача» или Алексей Джанго Поддубный. Я тоже слышал. Но не придал никакого значения.
Подробности...
В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.
«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.
Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».
«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.
Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.
Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Французов удивили работающие кондиционеры и полные полки в магазинах России
Несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: полки заполнены товарами, в том числе иностранных марок, дефицит так и не случился, сообщает France 2.
Некоторым компаниям приходится искать новых поставщиков, но в целом экономика России хорошо противостоит ограничениям, а ВВП может снизиться меньше, чем прогнозировалось. Сегодня супермаркет в Москве ничем не отличается от любого супермаркета на Западе. Полки заполнены продуктами, можно даже без труда найти французские товары, американские сладости или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился, материал представлен в переводе «ИноТВ».
По словам жительницы Москвы, которую цитирует французский телеканал, некоторые товары исчезли из продажи, но их заменили другими. Как отметил другой житель российской столицы, на данный момент всего хватает, однако, по его словам, он не употребляет очень дорогие товары, например, западные.
Почти полгода спустя после введения западных санкций российская экономика, похоже, хорошо им противостоит. В этом году снижение ВВП может составить 4%, что гораздо лучше, чем прогнозируемые изначально 8%, утверждается в материале.
Многим российским компаниям действительно удалось обойти ограничения. Автомеханик Виктор Урусов специализируется на ремонте французских автомобилей. Запчасти, которые он обычно покупает, стали либо реже продаваться, либо подорожали в два раза, поэтому он обратился к другим поставщикам. «Раньше для французских машин мы покупали оригинальные или немецкие фильтры. А сейчас на складе китайские фильтры – вот, видите, здесь написано: «Страна изготовления: Китай», – приводит издание слова Урусова.
Лишившись техобслуживания авиапроизводителей Airbus и Boeing, компания «Аэрофлот» решила для ремонта одних самолетов взять запчасти из других.
«Это называется «каннибализм» – явный признак, что в России больше не осталось запчастей. В принципе, такой процесс может длиться несколько месяцев, максимум – год или, возможно, два, однако в конце концов «Аэрофлот» не сможет использовать ни Airbus, ни Boeing», – считает эксперт в авиации Ксавье Тутельман.
По словам корреспондента французского телевидения в Москве Бенжамена Деломбра, пока непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, однако в любом случае пока такое сопротивление западным мерам – это реальность.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ отметил, что европейские политики санкциями против России нанесли своей экономике серьезный удар.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
|
|
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
|
|
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии призвали отказаться от «отравленного» российского газа в пользу фрекинга
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Кречмер в интервью Der Tagesspiegel заявил, что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», – приводит его слова ТАСС.
В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток – 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», – утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку – 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.
В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители. «Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира», – резюмировал он.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели, шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
Siemens Energy пошутила по поводу «одинокой» турбины «Северного потока»
|
|
Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии.
«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», – передает РИА «Новости» сообщение компании в Twitter (запрещен в России).
Так, Siemens Energy предложила начать с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police и призвала читательскую аудиторию продолжить плейлист своими предложениями.
Позднее пользователи предложили свои варианты песен для «одинокой» турбины. Так, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса «Мне остаться или уйти?», цитируя один из ее куплетов: «Если я уйду, будут проблемы. А если останусь, то вдвойне. Так что давай, дай мне знать. Остаться мне или уйти?».
Также среди предложений оказались песни I want to break free («Я хочу вырваться на свободу») группы Queen, Life's a Gas («Жизнь это газ») – рок-группы T REX, а также песня британского певца Limahl под названием Never Ending Story («Бесконечная история»).
Кроме того, по мнению интернет-экспертов, в такой плейлист должны войти произведения «Tired of Being Alone» («Устал от одиночества») исполнителя Эл Грин, Enjoy The Silence («Наслаждайся тишиной») группы Depeche Mode и Lemon Tree («Лимонное дерево») немецкой рок-группы Fools Garden, в которой поется: «Сижу в своей комнате и скучаю. Опять все выходные льет дождь. Я зря трачу время, мне нечего делать. Я просто слоняюсь по квартире и жду, когда ты придешь».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
|
|
В связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить, сообщают информационные агентства.
Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи. На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) поднимался почти до 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, передает ТАСС.
Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориака Оба указал, что даже при 50 долларов за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что «такой высокий уровень цен не является устойчивым». Как подчеркнул Оба, из-за нынешних цен «вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии».
По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская государственная компания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не смогла получить ни одной. Reuters в июле сообщало, что Бангладеш не будет покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Как указывало издание «Никкэй», обе страны сталкиваются с отключениями электроэнергии.
Оба отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на цену. Так, в Австралии хотят перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок, сыграет роль и «ситуация с электроэнергией в Китае».
Институт экономики энергетики и финансового анализа указывает, что от резких скачков цен на СПГ защищают долгосрочные контракты, но если заключать их сейчас, то в таких контрактах придется «зафиксировать более высокие цены» – долгосрочные контракты сейчас на 75% дороже, чем год назад.
Тем временем, по данным японских СМИ, покупателям топлива, которое получают восемь японских компаний, было предложено заключить контракты при новом российском операторе проекта «Сахалин-2» на прежних условиях.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России. 2 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта.
Активистки обнажили грудь перед Шольцем
На фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.
В рамках Дня открытых дверей в воскресенье в саду канцлера на территории его ведомства была организована фотосессия с Шольцем. Охрана перед тем, как позволить подойти к канцлеру, проверяла все вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок рядом с канцлером, сообщает РИА «Новости».
Под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.
В Бундестаге сочли разумным переговоры с Россией по газу
|
|
Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
«Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно – вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны выступил за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики
Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2», пишет Die Welt.
Кубики отметил, что вторая ветка российского газопровода решит серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, передает РИА «Новости».
«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины «Северного потока – 1», – заявил политик.
В то же время он утверждает, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки Владимира Зеленского, в отличие от мер, продвигаемых Берлином и ограничивающих немцев в бытовом использовании энергии. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», – отметил Кубики.
Напомним, что Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели-шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за свободу
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в коммуне Борм-ле-Мимоза призвал соотечественников быть готовыми заплатить цену за свободу и ценности.
«Я думаю о нашем народе, которому потребуются стойкость, чтобы встретить грядущие времена, противостоять неуверенности. Необходимо быть готовым заплатить цену за нашу свободу и наши ценности», – приводит слова Макрона ТАСС.
В ходе своего выступления французский лидер отметил героизм участников Движения Сопротивления, а также ветеранов, участвовавших в рамках операции «Драгун» в освобождении страны от оккупации сил нацистской Германии.
Французский лидер также поблагодарил военнослужащих, «которые находятся с миссиями обеспечения безопасности в разных регионах мира, в том числе на востоке Европы».
Небольшой город Борм-ле-Мимоза находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент Франции ежегодно проводит свой летний отпуск.
В пятницу президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора указал коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
В Польше призвали готовиться к краху Германии
|
|
Экономист Бартош Бартчак в статье «Давайте готовиться к падению Германии» для польского консервативного портала Niezalezna.pl высказал мнение, что Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего.
Бартчак выразил мнение, что ФРГ ожидает крах якобы потому, что «потерпела неудачу» идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая, передает РИА «Новости».
По мнению польского экономиста, Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. «И это может стать концом экономической мощи ФРГ», – выразил мнение Бартчак, предупредив, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой.
В то же время, по мнению автора, в сложившейся ситуации есть и выгода для Польши. «Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война – это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», – резюмирует он.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска «Северного потока – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
|
|
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
В Британии удивились стойкости российской экономики
Российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», говорится в публикации Financial Times.
Как отмечает издание, быстрые действия, предпринятые Центральным банком России с целью введения контроля за движением капитала и повышением процентных ставок, стабилизировали рубль, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС», передает РИА «Новости».
В то же время автор статьи считает, что в дальнейшем «наибольшее влияние» на Россию может оказать потеря западных технологий и компонентов, которые Пекин или другие страны «не смогут полностью заменить».
Накануне во Франции удивились работающим кондиционерам и забитым товарами полкам в магазинах России. Как отметил французский телеканал France 2, несмотря на санкции, российские супермаркеты ничем не отличаются от западных: дефицит так и не случился.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Siemens Energy удалила предложение «поддержать одинокую турбину»
Предложение пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока» было сочтено неуместным, сообщила немецкая компания Siemens Energy.
Siemens Energy сообщила, что «удалила твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию». Как заявила компания, в Siemens Energy «поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными». «Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Газпром предложил добавить в плейлист песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).
|
|