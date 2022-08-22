Во Франции высмеяли подготовку европейцев к холодной зиме

Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.

«На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. «Температуры, павшие за Францию». <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

Как пишет автор, «были простуды, ангины и обморожения», но Франция смогла справиться с ограничениями, «введенными Путиным». «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» – описывает воображаемое событие Леруа.

Также он высмеивает недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».

«Месть – это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», – продолжает автор.

Следующим шагом станет приход в дома «инспекторов по батареям», иронизирует Леруа. «Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро», – пишет он.

Как напоминает автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», – резюмирует обозреватель.

Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.

В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.