Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Кречмер в интервью Der Tagesspiegel заявил, что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», – приводит его слова ТАСС.

В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток – 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», – утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку – 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.

В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители. «Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира», – резюмировал он.

Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели, шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».

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