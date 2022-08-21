Боксер Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира

В Джидде украинский боксер Александр Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в поединке с британцем Энтони Джошуа, сообщают информационные агентства. При этом Усик заявил, что завершит карьеру, если не проведет бой против британца Тайсона Фьюри.

Усик и Джошуа провели повторный поединок. После 12 раундов Усик выиграл раздельным решением судей, передает РИА «Новости».

Усик на профессиональном ринге одержал 20 побед (13 нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Джошуа одержал 24 победы (22 нокаутом), при этом трижды проигрывал (один раз – нокаутом), передает ТАСС.

Боксеры разделят призовой фонд поровну – их гарантированный гонорар составит по 40 млн долларов, но может возрасти до 50 млн, если продажи платных трансляций достигнут определенной отметки.

«Я уверен, что Фьюри еще не закончил карьеру. Убежден, что он хочет встретиться со мной, и я хочу встретиться с ним. И если я не буду драться с Фьюри, то не буду драться совсем. Только бог знает, буду я боксировать или нет», – приводит слова Усика Telegraph.