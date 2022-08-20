Власти назвали цель атак украинских беспилотников на Крым

Цель атак мелких беспилотников на Крым не военная, а психологическая: заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», – написал он в своем Telegram-канале, добавив, что лучший способ помочь армии и флоту – сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках необходимо сообщать в соответствующие органы.

В Telegram-канале правительства Севастополя также призвали поделиться с правоохранительными органами информацией о БПЛА.

«Если у вас есть информация по инциденту, который произошел сегодня утром в штабе флота, просим сообщать информацию по телефону УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю: дежурная служба: 8(8692) 54-37-78», – отмечено в сообщении.

Губернатор Крыма Михаил Развожаев рассказал, что в штабе Черноморского флота в Севастополе ведутся следственные действия после утренней атаки беспилотника.

«Ведутся следственные действия (в штабе флота). В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.