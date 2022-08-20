Немцев возмутил совет властей обтираться тряпкой вместо душа

Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на призыв премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.

Посвященная высказыванию политика публикация вызвала активный отклик у читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«(Бывшая) индустриальная нация вряд ли может быть более смешной», – написал пользователь Philipp F.

«От этого просто тошно», – заметил Vince S.

«Скоро из вашего партийного центра «зеленых»: сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас», – сыронизировал Markus K.

«Деньги налогоплательщиков десятилетиями тратились впустую, а тем, кто поддерживает здесь все в рабочем состоянии, остается только умываться на скорую руку. Какая наглая насмешка!» – заявила Luise S.

«Политикам не нужно мыться, потому что рука руку моет», – заметил Walter M.

«У того же господина Кречмана в качестве служебного автомобиля имеется огромный Mercedes S-Class. На вопрос, не перейти ли ему на что-то более доступное, наш друг Мао ответил, что плохо управляется с Fiat», – сообщил Chuck N.

«Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис» вызван правящей коалицией, особенно «зелеными». Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы», – отметил andrea S.

«Кречман еще раз показывает, кто он есть. От таких персонажей тошнит», – добавил Peter S.

Накануне премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, представляющий партию «зеленые», посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в целях экономии энергии стал реже принимать душ. Он также рассказал, что никогда в жизни не мылся дольше пяти минут. Согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.