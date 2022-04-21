Немцам посоветовали не мыться ради борьбы с Россией

Ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, сообщают немецкие СМИ.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», – передает РИА «Новости» текст статьи, опубликованной в германском издании Bild.

Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».

«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде «процесс самоочищения». Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», – заявила она.

При этом Адлер сообщила, что данная теория сработает и в том случае, если «лишь легонько-легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла». «Вообще, многие проблемы с кожей – это результат слишком активного, а значит, неправильного ухода. В этом деле, оказывается, действует принцип «чем меньше, тем лучше», – говорится в материале.

По мнению дерматолога, не стоит мыться с использованием мыла даже после «потовыжимающих» занятий спортом, так как «пот растворяется в воде, он исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой».

«Вывод: классический метод умывания кошек – вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», – резюмирует Bild.

Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что Россия якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. По его словам, немцам следует «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Оздемира, отметив, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД