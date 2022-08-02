В Кремле сочли провокацией ситуацию с возможным визитом Пелоси на Тайвань

Ситуация с азиатским турне спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее возможным визитом на Тайвань является провокацией, которая ведет к нарастанию напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать все-таки, долетит она дотуда или не долетит. Но то, что все, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе… ведет к нарастанию напряженности», – предает его слова РИА «Новости».

По словам Пескова, это фиксируют все страны мира. Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия солидарна с Китаем.

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«Понятно его весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно. И вместо того чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление», – сказал он.

При этом, говоря о том, существует ли в этой ситуации опасность для России, Песков подчеркнул, что безопасность российских границ надежна.

«Вне зависимости от возникновения каких-то таких провокационных ситуаций, вы знаете, что безопасность наших границ надежна по всему периметру этих границ, обеспечивается Вооруженными силами Российской Федерации», – заверил пресс-секретарь.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.