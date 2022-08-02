Армия Китая приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне эскалации вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа, сообщило Управление морской безопасности КНР.

С 00.00 2 августа (19.00 понедельника мск) до 24.00 6 августа (19.00 мск) в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения», – передает ТАСС заявление ведомства. Вход в указанный район, координаты которого указаны на сайте, запрещен, отмечается в документе.

В свою очередь Управление морской безопасности города Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) сообщило, что с 14.00 1 августа (09.00 мск) до 24.00 4 августа (19.00 мск) в северной части Бохайского залива будут проводиться учения с боевыми стрельбами, вход в указанный район запрещен.

Это не единственные учения, которые Китай проводит на море в эти дни. В пятницу на прошлой неделе Китай приступил к учениям в четырех районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. В субботу были проведены учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив.

Напомним, тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.