Эксперт оценил вероятность отключения Западом всех смартфонов в России

Вероятность того, что на территории Российской Федерации будут отключены все смартфоны, близка к нулю, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, комментируя соответствующее заявление предпринимателя Натальи Касперской.

«Можно ли удаленно отключить айфон или Android? Можно! Но вероятность того, что это когда-нибудь случится у нас, близка к нулю. В Иране же не произошло такого, несмотря на то, что на них были наложены куда жестче санкции, чем на нас», – говорит Половников.

Он объясняет, что если компании Apple или Google отключат все смартфоны в любой стране, то все остальные страны немедленно начнут искать им замену. Ни одной коммерческой компании не нужны подобные риски. В связи с этим отключать телефоны россиян также никто не будет, убежден собеседник.

При этом эксперт обращает внимание на то, что каждому владельцу смартфона регулярно необходимо проводить цифровую гигиену: синхронизировать данные телефона с электронным облаком, либо сохранять все вручную на какое-либо устройство, например, компьютер или переносной жесткий диск. Так все данные, которые человек хранит на телефоне, всегда будут в сохранности при любых обстоятельствах, в том числе в случае полного отключения смартфонов на территории страны.

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская в интервью телеканалу «Звезда» сообщила, что в России могут отключить все смартфоны. Причем это касается как владельцев продукции iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. По ее словам, такой расклад событий можно ждать в рамках одного из следующих пакетов антироссийских санкций.

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», – цитирует Касперскую телеканал «Звезда».