Постпред РФ: Украинское зерно отправилось в страны, которым не грозит голод

Либералы раскритиковали Ларину за слова, что русских «больше нет»

Журналистка Ксения Ларина назвала «самой большой ошибкой» россиян то, что они «не осознают, что их нет». Публикация Лариной вызвала споры, раскритиковали позицию обозревателя радио «Эхо Москвы» (отключена от эфира) в том числе либералы.

«Мне кажется, что самая большая ошибка русских, россиян – в том, что мы не осознаем, что нас нет. Мы ведем эфиры, гарцуем перед камерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности и вредности России, выражаем недовольство, истерим вокруг шенгенских виз, отмены русской культуры и прочей «русофобии», требуем соблюдения гражданских прав… Но не осознаем главного: нас больше нет. Мы не только вне правового поля, мы вне поля человечества. Мы должны это принять. И каждый русский сам, лично будет защищать свое право быть человеком. Никто не обязан нам помогать», – написала Ларина на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

С Лариной поспорил, в частности, солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который после начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. «А то раньше сильно помогали...» – написал он в комментариях к записи Лариной.

«Может не обобщать?» – написал политик Андрей Нечаев, один из соратников Гайдара, министр экономики России в 1992–1993 годах.

Поспорила с Лариной и журналистка Зоя Светова. «Это не правда. Очень вредная чушь. Таким высказыванием ты перечеркиваешь тех, кто боролся за то, чтобы ты могла уехать из этой страны и сегодня эту чушь писать, ты перечеркиваешь память о тех, благодаря которым ты работала на «Эхе Москвы» и писала и говорила то, что ты хотела. Ты в конце концов оскорбляешь тех, кто сегодня сидит в России за свои убеждения. Эти люди – не русские? Они – инопланетяне?» – написала она.

«Мы есть. Просто Вам не видно. И это, Ксения, ведь давно было так…» – возмутилась Marina Dmitrevskaya.

«Я есть. Для европейцев я есть только в тот момент, когда покупаю у них билет на автобус или спрашиваю дорогу до остановки. Через два дня приеду домой – и меня для Европы не будет. Но я никуда не денусь: я есть – у меня остаются мои ученики, моя русская литература и культура, которую ни в школе, ни в моей голове никто не отменял. Нам с ними дальше жить куда-то, что бы ни думало о нас прогрессивное человечество :)))» – говорится в комментарии Ирины Лукьяновой.

«Мы есть», – кратко возразил Андрей Десницкий.

«Я есть и не собираюсь прекращать существовать», – написала Ася Штейн.

«Странно, но я вот сейчас себя даже ущипнул и могу утверждать – я есть. Присутствую. Наличествую. Бытую. И паспорт у меня есть – российский», – подчеркнул Алексей Романов.

«Было такое ремесло раньше – плакальщицы на похоронах. Вот сейчас некоторые нашли себя в этом жанре», – отметила Любовь Дубровина.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.