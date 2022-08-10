Заместитель постпреда России при ООН поднял вопрос о пунктах назначения судов с украинским зерном

Маршруты движения судов с украинским зерном выставляют ситуацию с договоренностями о его экспорте в невыгодном свете и заставляют задуматься, не были ли они лишь прикрытием для Запада, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

С начала работы механизма экспорта зерна с Украины грузы продовольствия были направлены в порты Великобритании, Ирландии, Китая, Турции. Пока ни одно судно не проследовало в нуждающиеся страны: Йемен, Эфиопию, другие государства Африки, передает ТАСС.

«Это законный вопрос, который выставляет в невыгодном свете всю суету с вывозом украинского зерна. Очевидно, что никто не думает о нуждающихся и в целом о развивающихся странах. Похоже, вся история была дымовой завесой для западных стран», – отметил Полянский, комментируя сложившуюся ситуацию.

В ООН, представители которой координировали переговоры об экспорте зерна, ранее отмечали, что соглашение способствовало снижению цен на продовольствие по всему миру, что сделало его более доступным для нуждающихся стран, а также для структур ООН, занимающихся оказанием гуманитарной помощи.

Напомним, сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы 1 августа. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 в прошлый вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.

В субботу стало известно, что Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром.

В администрации порта прибытия заявили, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне не будет заходить 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи из-за отказа заказчика от кукурузы.