Студенты-добровольцы отправились в ЛНР для помощи местным жителям

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17 августа, среда | Последнее обновление — 15:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать.
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Студенты-добровольцы отправились в ЛНР для помощи местным жителям
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В Луганскую народную республику отправились 25 учащихся российских вузов для оказания помощи местным жителям, добровольцы студотрядов прошли инструктаж в Ростове-на-Дону.
«В Луганске стройотряды будут делать косметический ремонт в молодежном центре, медицинские отряды, которые собрали из учащихся профильных вузов и ссузов, будут работать в качестве санитаров, сестер по уходу за больными в госпиталях. А педагогические отряды организуют игры, праздники, мастер-классы в детских центрах «Единой России», – приводятся слова члена думского комитета по охране здоровья Юлии Дрожжиной на сайте ЕР.
Всего 31 доброволец студотрядов будет трудиться на протяжении трех недель.
«Первый поток – до 7 сентября, второй – до 10 сентября», – пояснила Дрожжина.
Напомним, 2 июля в рамках гуманитарной миссии «Единой России» первая бригада волонтеров-вожатых отправилась в Луганск. Они проводят мастер-классы, игры, спортивные соревнования для детей в досуговых центрах партии.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».
С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 40 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тыс. человек.
15 центров открыто в ДНР, 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета России принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.
ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении
Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении, сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в Telegram, что «русские силы продолжают успешно продвигаться» на данном направлении. По его словам, «отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии.
Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону вооруженных сил Украины и значительно продвинулись в направлении Угледара.
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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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Эксперт: Украина восемь лет не отключала Донецк от воды из-за Мариуполя
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Украинские власти восемь лет не отключали подачу воды городам Донбасса, находящимся под контролем Донецкой народной республики, из-за Мариуполя, рассказал один из чиновников ДНР.
«Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать», – сказал один из чиновников ДНР, занимавшийся несколько лет проблемой поставок воды населению, специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в ответ на вопрос о том, почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили.
Эксперт предложил наглядно проиллюстрировать проблему и нарисовал схему водоснабжения городов Донбасса. По его словам, в марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и почти полностью спустили Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале Северский Донецк – Донбасс, который питает основные города Донбасса: Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк и в конце канала контролировавшийся украинскими властями Мариуполь.
При этом он пояснил, что водозабор и насосные группы, которые до третьей декады февраля качали воду в канал, находятся в подконтрольных ВСУ Славянске и поселке Райгородок.
«Если бы мы тогда, в 2014-м [году], взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались».
При этом в 2022 году украинские власти отключили Мариуполь и весь Донбасс от воды в 20-х числах февраля, хотя Мариуполь был освобожден только весной.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти ДНР решают проблему нехватки воды в Донецке и других городах Донбасса.
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Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск. «После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.
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Посол ЛНР: ВС Украины лишились предпоследней линии обороны в Донбассе
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«Теряя рубежи линии обороны, Украина рискует остаться без военной и материальной помощи западных кураторов, а также навлечь на себя более пристальный контроль за переданным ей вооружением», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что союзные силы освободили завод Knauf в Соледаре (ЛНР), а также прорвали линию защиты ВСУ в Угледаре (ДНР).
«Та ситуация, которую называли простоем или пробуксовкой, на самом деле была осознанным процессом по перемалыванию фортификационных сооружений и военно-технических возможностей ВСУ», – рассказал Мирошник.
«На сегодняшний день процесс перемалывания практически завершен на линии Северск – Соледар – Артемовск. После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление. Сейчас уже этого рубежа у них практически нет. Поступает информация о том, что из этих городов на последнюю линию рубежа, это Славянск – Краматорск – Дружковка, отводятся командные пункты, вывозится документация», – отметил собеседник.
«Достаточно серьезное продвижение в Соледаре и активная работа в Северске говорят о том, что сейчас наши подразделения доразбирают эту линию обороны. В дальнейшем украинские войска либо отведут свои силы, либо их туда вытолкают», – полагает Мирошник.
Как отметил дипломат, для президента Украины Владимира Зеленского в качестве первоочередного вопроса сейчас стоит политический. «Ему очень не хочется констатировать, что ВС Украины опять прогнули, что опять они потеряли свои рубежи обороны. Поэтому они сейчас будут пытаться затянуть время, чтобы придумать какое-то оправдание потери очередного рубежа обороны», – сказал он.
«В первую очередь это будет оправдание для западных партнеров Украины, которые дают деньги и вооружение. Они еще больше задумаются, стоит ли продолжать спонсорство. Оставляя рубежи, Украина рискует по двум направлениям: во-первых, ее могут отстранить от переговорного процесса по поставкам вооружений, а во-вторых, Вашингтон и Лондон могут начать еще пристальнее следить за тем, как Киев использует их оружие», – заметил Мирошник.
Комментируя прорыв обороны ВСУ на Угледарском направлении, Мирошник отметил, что «там еще идет процесс, идет работа». «В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – сказал он.
«Очевидно, что выбор направления отступления у ВСУ не сильно большой. С Угледарского направления они будут отступать на северо-запад, на свой последний рубеж, который пока в состоянии удерживать – это Славянск – Краматорск – Дружковка», – полагает собеседник.
«Морально-психологический настрой у украинских военных также очень слабый. Это логично, учитывая поражения на фронте. На них очень сильно давит все происходящее. Их насильственно мобилизовали и бросили на передовую, где они попали под шквал огня. Достаточно свидетельств, что они покидают позиции», – рассказал дипломат.
«При этом говорить о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен пока сложно, поскольку сейчас не так много контактных боев. Чаще всего ВСУ попадают под огневой шквал, когда сдаться в плен невозможно, но по мере отработки и зачистки крупных городов число сдавшихся в плен будет расти. Главное, чтобы они получали эту возможность, поскольку у них с одной стороны заградотряды, а с другой – огневая линия, и чтобы сдаться в плен нужно еще добежать», – отметил он.
«А у наших ребят настрой боевой. Это видно по результатам – есть движение в Авдеевке, Угледаре, Соледаре, Северске, то есть продвижение идет по всей линии фронта. Это всегда вселяет уверенность в своих силах и в том, что мы дойдем до выполнения поставленной задачи», – резюмировал Мирошник.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем военкоры сообщили о том, что в Соледаре освобожден завод Knauf. Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В ДНР погибла волонтер и российский журналист Земфира Сулейманова
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Российский журналист погибла под Донецком, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению СЦКК ДНР, 15 августа в Кировском районе в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена девушка 1997 года рождения – репортер российского телеканала. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице», – написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Э. В. Лимонова» Михаил Аксель, Сулейманова была членом партии, занималась гуманитарной помощью в Донбассе, в частности, развозила продуктовые наборы, лекарства». Помимо гуманитарной деятельности, она была начинающим журналистом и снимала материалы для партийных соцсетей.
По словам Акселя, волонтер ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил. Повреждения свидетельствуют о том, что взрыв был большей мощности, чем сила взрыва «Лепестка», пишет ТАСС.
Уточняется, что врачи весь вечер пытались спасти жизнь девушки, но травмы оказались несовместимы с жизнью. 11 августа Сулейманова написала в своем Telegram-канале, что у нее первый выезд. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.
В июне представители СМИ ЛНР и России возложили цветы к установленному у Дома правительства республики памятному знаку в честь журналистов, погибших при освещении событий в Донбассе.
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Кадыров объявил о занятии спецназом стратегической позиции под Северском
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Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» «провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев». При этом, по словам Кадырова, «один поклонник Гитлера расстался с жизнью» и трое взяты в плен.
«В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска. (…) Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», – сообщил глава Чечни.
Напомним, 20 июля офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.
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Командир бригады «Восток» объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром
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«Сейчас на Угледарском направлении со стороны ВСУ расположено огромное количество бойцов, которых набрали по мобилизации. Они ничему не обучены, поэтому и потери у них колоссальные», – заявил газете ВЗГЛЯД командир бригады «Восток» Александр Ходаковский. Ранее в ДНР сообщили о колоссальных потерях со стороны ВСУ под Угледаром.
«На линии соприкосновения довольно высокая степень активности боев. И действительно, Украина несет серьезные потери. Киев сейчас буквально выгоняет на фронт людей, набранных по мобилизации. И у них очень низкая степень квалификации», – рассказал командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Буквально позавчера к нам на позиции вышли пять человек, которых мы тут же взяли в плен. Как выяснилось, они просто перепутали расположение своих и наших позиций. Это говорит о том, что люди плохо ориентируются в обстановке. И этих бойцов, не имеющих иммунитета к войне, бросают на фронт», – отметил собеседник.
Военачальник также уточнил, что удары по позициям противника наносятся практически ежеминутно. «Здесь не проходит и минутного интервала, чтобы ничего не взорвалось или не пролетело. Мы сейчас используем тактику подавления противника с помощью механических средств, а не людских ресурсов. И это дает нам ряд преимуществ, среди которых минимальные человеческие потери с нашей стороны», – пояснил он.
На фоне активных боев ВС Украины начинают испытывать дефицит как оружия, так и боеприпасов, уверяет Ходаковский. «ВСУ не располагают таким общевойсковым потенциалом, каким располагаем мы. Те типы вооружения, которые поставляются Западом Украине, играют свою роль, но они не в состоянии обеспечить должным образом всю широкую полосу линии боевого соприкосновения. А вот что касается обычных, еще советских типов вооружения, ВСУ уже действительно начинают испытывать дефицит. И больше всего это наблюдается в вопросе снарядов», – пояснил собеседник.
Ходаковский добавил, что вместе с постоянно растущим объемом расходуемых снарядов увеличиваются и поставки вооружения для союзных войск России, ЛНР и ДНР. «Мы снова запускаем линии по производству самых популярных видов снарядов. У Украины же такой возможности нет», – сказал он.
«Еще несколько месяцев назад ситуация с поставками всего необходимого для наших военных была значительно хуже. Но это нормально. В начале любых процессов происходит какой-то ситуативный хаос, а потом он выправляется. Сейчас все логистические процессы отлажены, даже несмотря на постоянные попытки ВСУ дезорганизовать их», – подчеркнул собеседник.
«Важно понимать, что при активизации боев и повышении спроса на вооружение, побеждает та сторона, у которой этих запасов больше. И Украина истощается значительно быстрее нас», – заключил Ходаковский.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, «русские силы продолжают успешно продвигаться, отлично зарекомендовали себя подразделения Шахтерской дивизии армии ДНР и подразделения ОБТФ ДНР».
При этом 14-15 августа сообщалось, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара. Таким образом союзные армии продолжают развивать свой успех под Угледаром.
«В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – отмечал в этой связи посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В то же время главком ВСУ Валерий Залужный признал наступление России по всей линии фронта. По итогам телефонного разговора с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Залужный также сообщил, что в день Россия, ДНР и ЛНР «производят около 700–800 обстрелов» украинских позиций, применяется «от 40 до 60 тыс. боеприпасов».
При этом данные об артиллерийской мощи ВС России, которые озвучил Залужный, существенно разнятся с июльскими данными британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI): тогда сообщалось, что ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Тем самым напрашивается вывод о том, что ВС России за месяц увеличили объемы огневого поражения ВСУ в два-три раза.
Кроме того, как сообщил Залужный, «основные усилия» союзных сил «сосредоточены на вытеснении» украинских войск «из Донецкой области», а «наиболее напряженная ситуация сейчас – на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка». Также у Киева «вызывает беспокойство расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны» Белоруссии.
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией. Тем временем войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка.
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В Никитовской колонии в Горловке возник пожар после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке (Донецкая Народная Республика, ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших», – сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Кроме того, Приходько сообщил о гибели двух и ранении троих мирных жителей в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Среди погибших, девушка, о ранении которой я сообщил ранее. Вечная память погибшим», – написал мэр Горловки.
Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с 18.30 до 20.35 украинские войска пять раз наносили удары по Горловке, выпустив по территории города в общей сложности 41 снаряд из крупнокалиберной артиллерии, передает ТАСС.
Напомним, 6 августа в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов*» (запрещен в России и признан террористической организацией). Кроме того, в конце июля украинские войска нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались военнопленные из ВСУ. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал показать СИЗО в Еленовке международным экспертам и журналистам.
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ВСУ за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и поселок Зайцево, выпустив за 35 минут 27 снарядов и мин, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) – н. п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Отмечается, что обстрелы Горловки были зафиксированы в 14.40 и 14.45. Украинские войска выпустили по городу 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Также в 14.10 и 14.25 подвергся обстрелам поселок Зайцево на окраине Горловки. По нему выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров.
Накануне в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке.
Ранее ВСУ почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра.
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Число погибших в результате обстрела Донецка выросло до четырех человек
Число погибших мирных жителей Донецка после обстрела в понедельник со стороны Украины выросло до четырех, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Куйбышевском районе Донецка число погибших возросло до трех», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
До этого в штабе сообщали еще об одном погибшем в Кировском районе после обстрела.
В воскресенье в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ погиб мирный житель.
Стало известно о предстоящих назначениях в освобожденных регионах
В правительствах Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения, российские управленцы продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий, сообщил украинский военный аналитик Юрий Подоляка.
«Первым заместителем главы области по безопасности будет назначен Алексей Катериничев. Выходец из ФСБ и поэтому имеет огромный опыт в сфере безопасности. Силовики всегда были и продолжают оставаться опорой государства и теми структурами, на которые Россия может положиться в самое непростое время», – пишет Подоляка в своем блоге в Telegram.
По его данным, зампредседателя правительства – министром промышленности Херсонской области станет молодой управленец Семен Машкауцан. «Ему немногим за 30, но он уже имеет солидный руководящий опыт, сейчас он – директор Департамента металлургии и материалов в Минпромторге, и престижное образование: МГУ, МГИМО и «Школа губернаторов». Управленцы новой волны не только профессионалы, это еще и храбрые люди», – отметил он.
Министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов, сообщил Подоляка. «Он родился в пос. Зеленодольск Днепропетровской области Украинской ССР. Всю жизнь прожил на Украине, но не смирился с тем, что ее захватил неонацистский киевский режим. Прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени», – написал он.
«Заместителем председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам будет Алексей Лысов. Он прошел трудовой путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника АП. Победил в конкурсе «Лидеры России» и занимался восстановлением Алчевска», – говорится в сообщении.
По информации Подоляки, председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. «Она – бывший украинский политик и журналист. Работала в «Партии регионов», потом в «Оппозиционном блоке». Киевский режим никогда не поддерживала», – отметил он.
«Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов. Опытный управленец, всю жизнь проработал в органах власти на Юге России», – заключил Подоляка.
Эксклюзивной информацией о будущих назначениях в Харьковской области поделился и Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева. «По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара. Известная на Кубани фигура. В свои 44 года он успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу. При этом Алексеенко сделал себя сам – свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует – бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект – во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда», – говорится в сообщении.
О предстоящих назначениях в Донецкой и Луганской народных республиках написал Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
ЕР внесла в Госдуму законопроект о компенсации добровольцам расходов на связь
В Госдуму внесен проект закона, позволяющий компенсировать волонтерам расходы на услуги связи, заявил один из авторов документа, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты, которые позволят компенсировать волонтерам расходы на услуги связи. Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтеры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что поправки в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут добровольцам оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Средства планируется возмещать так же, как это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда. Компенсацию не планируется облагать НДФЛ.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтерская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.
«Понятно, что это не доход волонтера, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», – приводит слова Занко сайт ЕР.
Инициативу партии поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России».
ЕР передала лекарственные наборы семьям с детьми в Херсонской области
Добровольцы «Единой России» сформировали специальные лекарственные наборы для семей с детьми и доставили их в населенные пункты Херсонской области. Кроме того, семь сел Каховского и Чаплинского районов получили очередную партию продуктов.
«Помощь от гуманитарной миссии «Единой России» получают не только жители Херсона, но и самых отдаленных сел области. За два с половиной месяца мы раздали более 710 тонн продуктов. Особое внимание уделяем медицинской помощи и обеспечению населения различными препаратами. Во многих населенных пунктах люди не могут купить лекарства, потому что аптеки не работают. К нам обращаются за простейшими лекарствами – жаропонижающими, от головной боли, не говоря уже об узкопрофильных препаратах. Поэтому в каждое село приезжаем с большим запасом медикаментов, а теперь и со специальными наборами для семей с детьми от 0 до 18 лет», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
По словам врача гуманитарного центра «Единой России» в Херсоне Павла Марина, в специальных медицинских наборах есть все необходимое. В них входят: жаропонижающие, антибиотики, болеутоляющие, капли в глаза и нос, препараты, которые помогают при отравлении, ожогах и острой респираторной инфекции. Также медики собрали ряд витаминов, чтобы дети росли здоровыми и крепкими, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Вместе с продуктами такие наборы получили некоторые семьи с детьми Чаплинского и Каховского районов. Всего за день добровольцы раздали более 1500 продовольственных пакетов жителям сел Наталовка, Марьяновка, Цукуры, Раздольное, Червоное Подолье, Павловка и Новый Гай.
В каждом из населенных пунктов семьям с новорожденными и будущим родителям участники гуманитарной миссии вручают специальные наборы от «Единой России».
«Теперь можно не переживать, что нужно что-то купить для ребенка. Ребята подарили набор, в котором есть все – от влажных салфеток до одежды. Еще нам дали продукты и пакет с лекарствами, там тоже детского много. Это большая помощь для нашей семьи, спасибо!» – поделилась будущая мама из Каховского района.
Дети из Донбасса и России получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»
В 2022 году «Единая Россия» помогла подготовить десятки тысяч школьников в России и в Донбассе в рамках акции «Собери ребенка в школу».
Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» помощь получают более 160 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова, сообщается на сайте ЕР.
«Акция «Собери ребенка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», – отметила она.
В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приемных партии, ее региональных и местных отделениях, волонтёрских центрах – таких пунктов приема в регионах открыто более 4 тыс.
В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передает детям в ПВР, на Донбасс и освобожденные территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».
Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР - от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом - комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.
«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», – сообщил депутат Госдумы Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.
Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.
Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.
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