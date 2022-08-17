В Германии подсчитали запасы природного газа

На данный момент немецкие хранилища заполнены на 77%, к этому уровню страна добралась на две недели раньше запланированного срока, но все-равно будет трудно получить достаточно топлива, чтобы пережить предстоящую зиму, выразил мнение президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

По его словам, заполнить хранилища на 85% к октябрю, согласно установленной правительством цели, может быть сложнее, если осень окажется более прохладной, чем обычно, а перебои с поставками продолжатся. А уж ноябрьский целевой показатель в 95% и вовсе кажется «труднодостижимым», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.

«Я не могу обещать, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели», отметил Мюллер.

При этом эксперт отказался давать конкретные прогнозы. «Мы еще не знаем, как будет развиваться кризис», – уточнил глава германского энергетического регулятора, добавив, что по оценкам Bloomberg, Германии хватит газа на три месяца, если его поставки из России полностью прекратятся.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.

В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.

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