Второй день фестиваля «Таврида.АРТ» завершился в Крыму

В Крыму завершился второй день фестиваля «Таврида.АРТ»: на одном из ключевых событий Года культурного наследия народов России классическое искусство объединилось с современностью.

Хедлайнером вечера стал Баста. На главной сцене прошел трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко, в котором приняли участие резиденты арт-кластера и популярные артисты: Александр Иванов и группа «Рондо», Антон Токарев, HARU, Хабиб, группы «Фабрика» и «Корни». Также в этот день состоялся фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева – «Дягилев. Русские сезоны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более 20 тыс. зрителей и участников фестиваля подпевали «Темной ночи», «Выпускному», а в финале включили фонарики под «Сансару» исполнителю Басте.

Также на главной сцене состоялся трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко. Премия-признание была вручена продюсеру и композитору в 2021 году за вклад в продвижение молодых творцов арт-кластера.

«Я даже не ожидал, что «Таврида» может сделать такое шоу. Увидев этот концерт, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что лучшие шоу нашей страны теперь будут проходить здесь! Поэтому обязательно приезжайте сюда каждый год. За свою короткую жизнь я написал огромное количество песен, и мне очень хочется помочь молодым авторам, композиторам и поэтам. Для этого мы придумали конкурс «Автора!», он даст возможность молодым людям проявить себя. Победители получат контракты, сотрудничество с известными исполнителями и другие призы», – отметил Игорь Матвиенко.

Вместе с главами Луганской и Донецкой народных республик хор тысячи голосов участников и зрителей фестиваля исполнил гимн России.

Кроме того, на площадке состоялся фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева – «Дягилев. Русские сезоны». В числе специальных гостей фестиваля: заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб, первая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, первый солист Большого театра Дмитрий Смилевски. Вместе с резидентами «Тавриды» Ириной Карпуниной и Дарьей Кравченко артисты показали лучшие номера из постановок, представленных в «Русских сезонах» Дягилева: «Жизель», «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна», «Петрушка», а также из фрагментов опер, покоривших европейскую публику начала XX века: «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других.

Помимо зрелищных вечерних форматов участников и гостей фестиваля ждала спортивная программа. Утром в арт-квартале «Родные – любимые», где разместились семьи участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», прошла зарядка с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Татьяной Лебедевой.

В рамках Фестиваля креативного образования от Университета креативных индустрий прошли мотивационные и неформальные встречи с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой; директором музыкальных и событийных проектов VK Константином Сидорковым; экспертом моды и телерадиоведущим Владиславом Лисовцом; руководителем направления UX в SberDevices (Сбер) Алиной Ермаковой; руководителем отдела индустриального дизайна Сберавтотех, соавтором проекта «Трамвай R1» (премия RedDot), автором ветровой турбины Fennec – премия Европейской Комиссии Starts Prize 2018, международная премия ADesign 2022 Максимом Кузиным; руководителем направления дирекции развития экосистемы Sber X (Сбер) Оксаной Полетимовой.

Помимо прочего, в этот день на «Таврида.АРТ» открылись фестивали уличных театров, воздушных фигур, патриотической песни и креафест «Изюм», а также был презентован обновленный арт-объект «Киты». Участники и зрители фестиваля увидели историческое шоу «Ассамблея Петра». Состоялись концерты группы «Макодзеба», Хабиба, HARU, Sasha Naiman, Esmi, Тимы Акимова, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman и резидентов арт-кластера – группы «Тишина». Прошел формат «Народное караоке» с Группой Т. Также молодые исполнители выступили в звездных дуэтах: группа «Фабрика» и Nansy (Анастасия Белявская); группа «Корни» и Sidorov (Олег Сидоров).