Центр развития искусственного интеллекта при правительстве решили запустить в начале сентября

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве начнет работу в начале сентября текущего года, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации», – передает ТАСС слова Чернышенко в ходе выступления на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022.

По его словам, центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, а также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тыс. участников системы ИИ, таких, как исследовательские институты, органы власти, технологические корпорации, сообщества и разработчиков. «По данным Аналитического центра, в 2021 году эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 млрд рублей, а общий вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии искусственного интеллекта, составил более 22 трлн рублей», – добавил вице-премьер.

По его словам, показатель внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в отдельных отраслях российской экономики в настоящее время доходит до 20%, а к 2024 году он составит не менее 50%.

По словам Чернышенко, большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий ИИ, однако, при этом свыше 60% организаций испытывает недостаток в финансировании проектов в области ИИ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий. Дмитрию Чернышенко было поручено заниматься развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО.