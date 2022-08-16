Шольц указал на важность прямого общения с Россией во время кризиса

Прямое общение с Россией важно, особенно во время кризиса, президент Владимир Путин должен знать, чего мы от него требуем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц шведской газете «Дагенс нюхетер».

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем», – приводит ТАСС сообщение Шольца.

По мнению канцлера, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно. «Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», – подчеркнул политик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета заявил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

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