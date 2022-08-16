Подписан контракт на поставку Турции второго полка С-400

Контракт на поставку Турции второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международном форуме «Армия-2022».

«Хочу отметить, что соответствующий контрактный документ уже подписан. Он в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. <...> ЗРС С-400 «Триумф» является уникальной системой. И я могу с полной уверенностью заявить, что нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ могла бы приблизиться к ЗРС С-400 «Триумф», – передает ТАСС ответ Шугаева на вопрос о сроках подписания контракта по поставкам Турции второго полка С-400.

Шугаев также отметил, что в настоящее время идет практическая реализация указанного контракта.

По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары развивается в рамках договоренностей.

«Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. Тем не менее ВТС с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе», – сказал он.

Шугаев отметил также, что Россия осуществляет поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии по согласованному сторонами графику.

«Поставка осуществляется по согласованному сторонами графику в соответствии с контрактными обязательствами», – отметил Шугаев, отвечая на вопрос о том, как идет выполнение контракта по поставкам ЗРС С-400 в Индию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.