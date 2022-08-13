На Украине разоблачили бравших взятки за выезд на подконтрольную России территорию чиновников

Постпред России назвал неадекватной реакцию ЕС на обстрелы Запорожской АЭС

Реакция Евросоюза на обстрелы Запорожской АЭС вооруженными силами Украины (ВСУ) является неадекватной, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Мне немного странно слышать, что реакция Евросоюза была замедленной. Да ничего не замедленной она была. Другое дело, что она была неадекватной», – приводит RT слова Чижова.

В пример он привел заявление профильного еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон от 8 августа, в котором она «обратила внимание на обстрел территории Запорожской АЭС и близлежащей территории» и списала это на «безответственное поведение» российских Вооруженных сил.

«Ну дальше тут, как говорится, ехать некуда», – заявил Чижов, отметив, что проблема обстрелов станции не может не вызывать серьезной озабоченности по всему миру.

Также он подчеркнул, что Москва ожидает, что МАГАТЭ направит свою оценочную миссию на Запорожскую АЭС, что даст возможность получить объективную картину и понять, какова реальная ситуация там, кто виноват в том, что происходит.

Ранее в Запорожской области предупредили о возможной остановке реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ.

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что атомная электростанция при демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.

Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.

В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.